영풍 "적대적 M&A 프레임은 허구"…고려아연에 재반박

고려아연 경영권을 두고 벌어진 영풍·MBK파트너스 연합과 고려아연 최윤범 회장 간 분쟁이 1년을 맞았지만, 각종 소송과 비방전이 계속되고 있다.

영풍은 지난 15일, 1년간 이어진 지배력 분쟁에 대한 입장과 각오를 밝혔다. 고려아연 역시 같은 날 입장문을 내고, 영풍·MBK가 적대적 M&A를 기습적으로 감행해 지난 1년간 기업가치를 훼손하고 주주가치를 떨어뜨렸다고 지적했다.

이에 영풍은 다음날인 16일 재반박 입장문을 발표했다. 영풍은 “고려아연 경영진은 최대주주의 정당한 권리 행사를 ‘적대적 M&A’라는 허구의 프레임으로 왜곡해 주주들을 호도하고 있다”며 “대주주의 정당한 주주권 행사는 결코 ‘적대적’일 수 없다”고 반박했다.

또 영풍은 “우리가 지향하는 ‘경영 정상화’는 소수주주이자 경영 대리인에 불과한 최윤범 회장이 사익을 위해 독단적으로 회사를 운영해 온 문제를 바로잡기 위한 정당한 요구”라고 주장했다. 이어 “최 회장은 사외이사 확대나 집중투표제 도입을 지배구조 개선의 성과라고 내세우지만, 이는 사실상 영풍·MBK의 경영 정상화 요구에 대응해 자신의 지배력을 유지하려는 수단으로 악용한 것”이라고 비판했다.

관련기사

환경 문제를 분쟁에 끌어들인 점에 대해서도 반발했다. 영풍은 고려아연의 석포제련소 환경오염 논란과 관련해 “환경은 기업의 책임이지 분쟁의 도구가 아니다”라며 “우리는 세계 최초 무방류 시스템 도입 등 실질적 개선에 앞장서 왔고, 법령상 미비한 부분도 성실히 보완하고 있다. 이런 사안은 사회적 책임 차원에서 접근해야 할 문제이지, 지배력 분쟁에서 도덕적 우위를 주장하기 위한 수단이 돼서는 안 된다”고 강조했다.

또한 영풍은 “이번 분쟁의 목적은 지배력 확보가 아니라 최대주주의 정당한 경영 정상화”라며 “이는 공정하고 투명한 지배구조 회복과 모든 주주의 권익 보호를 위한 것”이라고 역설했다.