고려아연 경영진 "임직원 덕에 난관 극복...새로운 50년 준비하자"

영풍-MBK와 경영권 분쟁을 겪고 있는 고려아연 경영진이 함께 회사를 지켜준 임직원들에게 감사의 메시지를 전했다.

15일 업계에 따르면 최윤범 회장과 이제중 부회장, 박기덕 사장 등 고려아연 경영진 일동은 최근 임직원들에게 보낸 메시지에서 "글로벌 지정학적 위험과 녹록지 않은 경영 환경, 심각한 업황 부진 속에서도 모든 임직원들께서 묵묵히 현장에서 최선을 다해주신 덕분에 고려아연은 호실적을 바탕으로 수 많은 난관을 슬기롭게 극복해 나가고 있다"고 했다.

영풍과 MBK가 지난해 9월 적대적 M&A를 시도한 것에 대한 소회도 밝혔다. 경영진은 "정확히 1년 전 우리는 예기치 못한 고난에 맞닥뜨려야 했습니다"며 "우리가 창립 50주년을 맞아 새로운 50년을 향한 의지를 다지고 있을 때, 상대는 치밀하게 적대적 M&A를 준비해 기습 공격을 감행했다"고 설명했다.

고려아연 CI

이어 "하지만 상대는 고려아연과 우리 임직원들의 저력을 과소평가했다"며 "거센 적대적 M&A의 위협은 우리의 단단함을 깨트리지 못했다"고 강조했다.

최근 회사 성과에 대해서도 언급했다. 최윤범 회장 등 경영진은 "올해 우리가 만들어 가고 있는 성과는 그 어느 때보다 값지다고 생각한다"며 "최근 글로벌 아연·연 사업은 수요 정체와 에너지·환경 규제 비용 상승 등 구조적 도전에 직면해 있지만 이런 와중에도 우리는 차별화한 경쟁력으로 올해 상반기 사상 최대 매출인 7조6천582억원의 실적과 영업이익 5천300억원을 달성했다"고 설명했다.

그러면서 "호실적에 더해 고려아연 역할과 위상은 갈수록 그 중요성이 커지고 있다"며 "심화되는 자원 무기화와 블록경제, 관세전쟁 등 파고 속에서 고려아연은 국내 유일의 안티모니, 인듐, 비스무트, 텔루륨 등 전략광물 생산 기업으로서 전세계의 주목도가 더욱 커지고 있다"고 언급했다.

회사 경영진은 "고려아연이 더 큰 무대로 날갯짓을 해 나갈수록 적대적 M&A 세력들의 공격이 더욱 거세지고 있고, 고려아연을 흠집 내려는 온갖 음해와 왜곡은 멈출 줄 모르고 계속되고 있다"며 "지난 50년간 고려아연이 쌓아온 압도적 경쟁력을 전 세계에 보여주며 누구도 넘보지 못하는 기업으로 함께 만들어 가자"고 강조했다.