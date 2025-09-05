고려아연, 102분기 연속 흑자 기록…"포트폴리오 경쟁력 주효"

국내 비철금속 제련 기업 고려아연이 분기보고서 제도가 시행된 2000년 1분기부터 올해 2분기까지 102분기 연속 흑자를 기록했다.

지난 3일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 500대 기업 중 개별 재무제표 기준 분기보고서를 제출한 361곳을 대상으로 분기별 매출액 및 영업이익을 조사한 결과, 이같이 분석됐다. 102분기 동안의 평균 영업이익률은 12.9%였다.

102분기 연속 흑자를 기록한 기업은 고려아연을 비롯해 KT&G, SK텔레콤, 한섬, 에스원, CJ ENM, 신세계, 현대모비스 등 8곳 뿐이다. 

고려아연의 경우 철강 및 비철금속 관련 업종 기업으로는 유일하다. 그 외 고려제강(98분기), 풍산(65분기), 세아제강(27분기)가 연속 흑자를 유지하고 있다.

고려아연이 아연과 연, 구리 등 기초금속 분야의 역량을 꾸준히 키워 온 동시에, 귀금속과 전략광물 등으로 포트폴리오를 탄탄하게 구축한 것이 주효했다는 평가가 나온다. 

고려아연은 "상반기 사상 최대 실적의 금자탑은 아연과 연 등 기존의 사업 부문을 넘어 안티모니와 비스무트 등 전략광물과 금, 은 등 귀금속 분야로까지 사업 포트폴리오를 선제적으로 다각화한 경영 판단이 주효했다"며 "기술제일주의와 선제적 투자를 중시하는 고려아연 특유의 DNA가 빛을 발한 것"이라고 설명했다.

