오라클, 첫 'AI 월드 2025' 개최…신임 각자대표 첫 공식 석상서 비전 제시

인공지능(AI) 시대를 맞아 오라클이 AI를 중심으로 한 첫 글로벌 기술 행사를 연다. 특히 신임 각자대표인 마이크 시실리아 최고경영자(CEO)와 클레이 마고요크 CEO가 처음으로 공식 무대에 오르는 자리인 만큼 AI를 중심으로 한 비전과 전략을 제시하는 첫 무대가 될 전망이다.

오라클은 오는 13일(현지시간)부터 16일까지 미국 라스베가스 베네시안 컨벤션 센터에서 '오라클 AI 월드 2025'를 개최한다. 이번 행사는 클라우드 인프라, 데이터베이스, AI 혁신을 중심으로 한 오라클의 전략과 비전을 총망라하는 대규모 글로벌 기술 컨퍼런스다.

이번 행사는 전 세계 IT 리더, 개발자, 데이터 전문가, 기업 의사결정자들이 한자리에 모여 인공지능이 비즈니스와 산업 전반을 어떻게 변화시키는지를 논의하는 자리다.

특히 지난해까지 '오라클 클라우드월드(Oracle CloudWorld)'로 열리던 행사가 올해부터 '오라클 AI 월드(Oracle AI World)'로 새롭게 단장하면서, AI가 오라클 기술 전략의 중심으로 부상했음을 상징적으로 보여준다.

단순한 클라우드 인프라 제공을 넘어 AI와 데이터가 결합된 지능형 클라우드 생태계를 구축하려는 오라클의 방향성이 본격적으로 드러나는 무대다.

행사는 오라클의 핵심 기술인 오라클 클라우드 인프라(OCI)와 AI 기능을 결합한 새로운 서비스 및 통합 전략을 중심으로 진행된다. 오라클은 데이터베이스, 전사적자원관리(ERP), 인적 자본 관리(HCM) 등 주요 비즈니스 애플리케이션에 AI를 내장해 효율성을 높이고 기업이 손쉽게 AI를 활용할 수 있는 구조를 구축하고 있다.

이번 AI 월드에서는 이러한 기술적 진보와 함께 실제 산업별 적용 사례가 대거 공개될 예정이다. 금융, 제조, 유통, 공공 등 다양한 분야에서 AI를 도입한 오라클 고객 기업들이 직접 경험을 공유하며, 클라우드 기반 AI 전환의 현실적인 로드맵을 제시한다.

오라클 AI 월드 2025의 메인 프로그램은 14일과 15일 양일간 진행되는 총 5회의 메인 스테이지 기조연설 세션이다.

14일에는 마이크 시실리아 오라클 CEO와 래리 엘리슨 오라클 회장 겸 CTO, 후안 로이자 오라클 데이터베이스(DB) 기술 부문 총괄 부사장, 그리고 T.K. 아난드 오라클 헬스케어 및 애널리틱스 부문 총괄 부사장이 연단에 선다.

특히 신임 각자대표인 마이크 시실리아 CEO와 클레이 마고요크 CEO의 첫 공식 석상인 만큼 행보가 주목된다.

마이크 시실리아 CEO는 '오라클 AI: 비즈니스 혁신의 동력(Oracle AI: Powering Your Business)'을 주제로 오라클의 AI 기술이 데이터 플랫폼, 클라우드 인프라, 애플리케이션 전반에 걸쳐 통합적으로 적용되는 방식을 설명한다. 또한 글로벌 고객사들이 AI를 통해 비즈니스 성과를 창출한 실제 사례도 함께 소개할 예정이다.

이어 래리 엘리슨 회장 겸 CTO는 '오라클의 비전과 전략(Oracle Vision and Strategy)'을 주제로 오라클이 AI 중심의 기술 혁신을 어떻게 구현하고 있는지, 데이터베이스와 인프라, 애플리케이션 영역에서의 차별화된 전략을 제시한다.

후안 로이자 부사장과 T.K. 아난드 부사장은 공동 기조연설 'AI 데이터 혁명 시대의 생존과 성장'을 통해 AI가 데이터 및 애플리케이션의 패러다임을 근본적으로 바꾸고 있는 현 상황을 분석한다. 두 부사장은 기업이 새로운 AI 시대에 경쟁력을 확보하기 위한 전략과 기술적 과제를 구체적인 로드맵으로 제시할 예정이다.

15일에는 클레이 마고요크 CEO와 스티브 미란다 오라클 애플리케이션 개발 담당 총괄 부사장이 기조연설자로 나선다. 이날 세션에서는 오라클의 애플리케이션 및 클라우드 서비스 전반에 내재된 AI 기능, 그리고 이를 기반으로 한 차세대 비즈니스 혁신 사례가 중점적으로 다뤄질 예정이다.

이 밖에도 오라클 AI 월드 2025에서는 교육 세션과 랩(Lab)을 포함해 1천 개가 넘는 세션과 실습 프로그램이 준비된다. 오라클은 참가자와 파트너 간 교류를 강화하기 위해 '파트너 경험(Partner Experience)' 프로그램을 별도로 운영한다. 이를 통해 주요 기업들이 부스를 마련해 고객 및 오라클 전문가와 직접 만나 협업 방안을 논의하고, 실제 산업 현장에서의 AI 적용 사례를 공유할 수 있는 자리를 제공할 계획이다.

오라클 마케팅 서비스 수석 부사장 제니퍼 스미스는 "클라우드 기반 AI 기술이 비즈니스 성공을 좌우하는 핵심 차별화 요소로 자리 잡으면서, 오라클이 이를 바탕으로 고객과 파트너를 지원하겠다는 강력한 의지를 행사명 변경에 담았다"고 말했다.

이어 "오라클 AI 월드는 고객과 파트너가 실질적인 비즈니스 성과로 이어지는 AI 활용 전략을 배우고 교류할 수 있는 자리"라며 "참석자들은 AI 통합, 데이터 분석, 클라우드 혁신을 직접 체험하게 될 것"이라고 강조했다.