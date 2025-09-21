오라클, 오픈AI 이어 메타와도 손잡나…"클라우드 계약 추진"

오라클이 메타와 수백억 달러 규모의 클라우드 계약을 추진 중인 것으로 전해졌다.

21일 로이터통신은 오라클이 메타와 약 200억 달러(약 27조9천800억원) 규모의 다년간 클라우드 컴퓨터 계약을 논의 중이라고 내부 소식통을 인용해 보도했다. 이번 계약이 성사되면 메타는 오라클 클라우드를 활용해 인공지능(AI) 모델 학습과 배포에 필요한 연산 자원을 추가 확보하게 된다.

메타는 이미 여러 클라우드 제공업체를 사용하고 있으나, 오라클과의 협력은 데이터센터 수요 급증에 대응하기 위한 추가 전략으로 풀이된다.

래리 엘리슨 오라클 회장. (사진=오라클)

이번 소식은 오라클이 오픈AI와 약 5년에 걸쳐 3천억 달러(약 419조원) 규모의 컴퓨팅 파워 구매 계약을 체결했다는 외신 보도 직후 등장했다. 해당 계약도 대규모 클라우드 계약으로 평가받고 있다.

오라클은 이미 아마존과 알파벳, 마이크로소프트와 협력해 왔다. 이를 통해 이들 서비스와 클라우드 인프라를 병행해 제공하고 있다. 이같은 파트너십을 통해 지난 분기 매출을 16배 이상 늘렸으며, 최근 일주일 사이 수십억 달러 규모 계약 4건을 발표했다.

오라클은 앞으로도 수개월 내 여러 건의 대형 계약을 추가로 체결할 것으로 최근 실적 발표를 통해 전망했다. 또 클라우드 인프라 사업의 계약 매출이 향후 5천억 달러(약 699조원)를 넘어설 것이라고 밝혔다.

로이터통신은 "이번 논의는 메타가 컴퓨팅 파워 접근 속도를 높이려는 의지를 보여준다"며 "AI 경쟁을 위한 클라우드 투자 규모가 전례 없는 수준으로 커지고 있다"고 보도했다.