아코르, 오라클 클라우드 PMS로 글로벌 호텔 운영 혁신

아코르(Accor)가 호텔 운영 체계를 오라클 오페라 클라우드 자산 관리 시스템(PMS)로 전환하며 전 세계 사업장의 운영 효율과 고객 경험 개선에 나섰다.

오라클은 아코르가 110개국에 걸친 호텔 자산 관리 시스템을 클라우드 기반으로 표준화해 성과 모니터링과 데이터 기반 의사결정을 강화하고, 각 호텔이 보다 일관된 고객 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련했다고 9일 밝혔다.

아코르, 오라클 클라우드로 글로벌 자산 관리 시스템(PMS) 운영(이미지=오라클)

아코르 장 노엘 라우 켕 룬 최고유통책임자는 "통합 클라우드 기반 PMS 구현은 고객에게 일관적인 고품질 경험을 제공하고, 세계 각지에서의 운영을 최적화하기 위한 노력의 일환"이라며 "오라클 오페라 클라우드는 다양한 브랜드 포트폴리오 전반에서 일관된 기능을 제공하는 최적의 솔루션임이 입증됐으며 단순한 기술 제공업체가 아닌 전략적 비즈니스 파트너로 함께하는 오라클의 협업 정신을 높이 평가한다"고 밝혔다.

아코르는 호텔 객실 관리뿐 아니라, 수십억 달러 규모의 미팅·이벤트 사업 확장에도 오라클의 클라우드 솔루션을 적용하고 있다.

오라클 오페라 클라우드 세일즈 앤드 이벤트 매니지먼트를 도입해 행사 공간 가용성을 한눈에 파악하고 고객과 파트너가 디지털 셀프 서비스 환경에서 객실·연회장·케이터링을 간편하게 조회 및 예약할 수 있도록 했다.

오라클 알렉스 알트 소비자 산업 부문 총괄 부사장은 "아코르는 지난 50년간 호스피탈리티 산업의 혁신을 이끌어왔다"며 "이번 협력은 민첩성과 실행력을 중시하는 아코르의 가치와 맞닿아 있다"고 말했다.

이어 "오페라 클라우드를 통해 아코르는 새로운 기회에 빠르게 대응하고 데이터 기반 운영 조정을 실현할 수 있다"며 "또한 현대적이고 직관적인 오라클 솔루션 제품군으로 고객과 직원 모두에게 새로운 경험 표준을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.