리미니스트리트, 산토리 오라클 시스템 최적화·모바일 앱 개발 지원

리미니스트리트가 산토리의 오라클 시스템을 최적화하고 회원 전용 모바일 애플리케이션 신속 출시를 지원한다.

리미니스트리트는 산토리 웰니스 회원을 위한 모바일 앱 '코마도(Comado)' 신속 출시를 위해 3자 유지보수 서비스 '리미니 컨설트'를 도입했다고 26일 밝혔다. 이번 프로젝트는 기존 오라클 시스템 기반의 신규 고객 참여 플랫폼 개발을 목표로 한다.

산토리는 이미 오라클 데이터베이스와 오라클 테크놀로지, 하이페리온 등에 리미니 서포트를 활용해 비용 절감과 안정성을 확보해왔다. 이번에는 이를 토대로 새 플랫폼을 구축하며 헬스 산업 확장을 위한 기반을 마련한다.

리미니스트리트는 산토리 요청에 맞춰 엔지니어링과 전문 서비스팀을 즉시 투입했다. 안정적이고 확장 가능한 오라클 환경을 유지하면서 새로운 개발과 QA 환경을 구축하는 구체적 계획도 제시했다.

산토리는 이 협력을 통해 4개월 내 모바일 앱을 출시해야 하는 경영진 요구를 충족할 수 있었다. 맞춤형 지원을 통해 개발 인력 부족 문제도 해소하며 중요한 전략 프로젝트를 제때 완수했다.

리미니스트리트는 단순한 기술 지원을 넘어 고객 일정에 맞춘 실행 계획을 수립하고 추가 제품 구매 없이 프로젝트를 완수했다. 이를 통해 산토리는 비용 효율성과 품질을 동시에 확보할 수 있었다.

유수프 압둘-레만 리미니스트리트 컨설트 부사장은 "많은 컨설팅 업체들은 제한적인 솔루션만 제시하거나 불필요하게 추가 서비스를 판매하는 데 집중해 고객이 더 많은 투자를 하도록 유도한다"라며 "우리는 '적절한 가격에 올바른 업무를 수행하여 최대의 고객 성과를 달성하는 것'을 목표로 한다"고 밝혔다.