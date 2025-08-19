"고품질 AI 추론 지원"…오라클, 플랫폼 전반에 'GPT-5' 탑재

오라클이 클라우드 애플리케이션에 오픈AI 최신 모델을 적용해 인공지능(AI) 추론 서비스 품질을 올렸다.

오라클은 데이터베이스 포트폴리오와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션 전반에 오픈AI 'GPT-5'를 도입했다고 19일 밝혔다. 이번 도입에는 '오라클 퓨전 클라우드 애플리케이션'을 비롯한 '오라클 넷스위트' '오라클 헬스' 등 오라클 인더스트리 애플리케이션이 포함된다.

GPT-5는 오픈AI가 공개한 최신 언어모델로, 정교한 코드 생성·추론 능력, 고속 응답성과 유연한 확장성을 갖췄다는 평가를 받고 있다. 오라클은 이 모델을 통해 고급 오케스트레이션과 자동화를 강화하고 AI 기반의 생산성 향상을 실현할 계획이다.

오라클이 클라우드 애플리케이션에 오픈AI 최신 모델을 적용해 인공지능(AI) 추론 서비스 품질을 올렸다. (사진=오라클)

이번 도입으로 오라클 고객은 다단계 추론과 자동화된 코드 문서화, 디버깅 등 복잡한 작업을 간단히 수행할 수 있다. AI가 제공하는 인사이트의 정확성과 깊이도 한층 높아질 것으로 기대된다.

GPT-5는 오라클 데이터베이스 '23ai'와도 통합된다. AI 벡터 검색, 셀렉트 AI 기능, SQL 인터페이스 기반 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버와 결합해 보안이 확보된 환경에서도 생성형 AI를 직접 실행할 수 있게 돕는다.

오라클은 엔터프라이즈 환경에 특화된 에이전틱 AI 도입을 확대하고 있다. GPT-5 기반의 에이전트는 빠르고 심도 있는 의사결정을 도우며, 고도화된 자동화 시나리오를 실현한다. 업계는 오라클의 이같은 전략이 생성형 AI와 기존 업무 데이터를 안전하게 연결해 실질적인 비즈니스 성과를 도출하는 데 초점 맞췄다고 봤다.

크리스 라이스 오라클 수석 부사장은 "우리는 고객이 AI와 데이터를 더 쉽고 효율적으로 활용해 엔터프라이즈의 AI 활용 수준을 높일 것"이라고 강조했다.