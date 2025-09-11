서울대, 협동과정 정보보호 전공 신설..."세계선도 원천기술 개발"

서울대학교 자연과학대학이 2026년 1학기부터 정보보호 분야 전문 인력을 양성하기 위해 ‘협동과정 정보보호전공’을 신설한다. 이번 전공은 천정희 교수(서울대학교 자연과학대학 수리과학부)를 중심으로 백윤흥 교수(전기·정보공학부), 이상원 교수(법학전문대학원) 등 서울대 AI, 공학, 의학 등 다양한 전공 교수들이 참여해 설계했고, 정보보호 분야에서 국내 최고 수준의 교육과 연구 기회를 제공할 예정이라고 학교는 밝혔다.

최근 Chat GPT 등 AI 사용 확산과 사이버 보안 위협 증가로 정보보호 전문 인력 수요가 급증하고 있다. 이에 서울대는 기초과학 기반의 정보보호 이론과 실무 연계 프로젝트를 통해 차세대 정보보호 전문가를 육성할 계획이다.

전공 특징 및 장점은 첫째, 자연과학, 공학(컴퓨터 전기·정보), 법학, 사회과학, 의학 등 다학제 기반 교육이고 둘째, 실무 중심 프로젝트 및 산학·기관 연계 프로그램을 운영하며 셋째, 최신 사이버보안 기술과 이론 교육을 통해 연구 및 산업 현장 적응력을 강화하고 넷째, 수학(암호), 정보(사이버보안), 법학(법제도)의 이론적 기초를 토대로 장기적 연구가 필요한 보안설계자를 양성하고 AI 보안분야를 선도한다.

학교는 "이번 전공 신설을 통해 서울대는 정보보호분야에서 세계를 선도하는 원천기술을 개발하고 세계적 수준의 리더급 인력 양성을 목표로 한다"고 밝혔다. 신입생 모집은 이달 22일부터 26일 오후 5시까지다. 지원 대상, 커리큘럼, 교수진 등 자세한 정보는 공식 홈페이지 'https://ipisp.snu.ac.kr'와 자연과학대학 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.