오픈AI-서울대 '맞손'…국회 "피지컬 AI 1조 투자, 서울대에 1천억"

오픈AI가 서울대학교와 공식 파트너십을 맺고 국내 인공지능(AI) 생태계 연구개발(R&D) 협력의 첫발을 뗐다.

오픈AI와 서울대학교는 11일 서울 관악캠퍼스 글로벌공학교육센터에서 'AI의 미래'를 주제로 공동 심포지엄을 열고 업무협약(MOU)을 체결했다.

양측은 이번 심포지엄을 범용인공지능(AGI) 기술 주도권을 둘러싼 글로벌 경쟁 속에서 미래 AI 시대를 열어갈 '역사적인 날'로 규정했다. 이번 협약을 기점으로 향후 AI가 가져올 교육, 연구, 사회 전반의 혁신을 공동으로 이끌어 가겠다는 포부다.

오픈AI-서울대 MOU 체결식 (사진=조이환 기자)

오픈AI "서울대와 손잡고 韓 'AI G3' 목표 실현 돕겠다"

이날 환영사를 맡은 제이슨 권 오픈AI CSO는 한국 정부의 '글로벌 3대 AI 강국(G3)' 목표 달성을 돕겠다는 파격적인 비전을 제시했다.

국회의원 다수와 과기정통부 AI정책관 등 정부 주요 인사들이 참석한 가운데 권 CSO는 "서울대학교와의 협력을 통해 한국이 세계 3대 AI 강국이 되겠다는 야심 찬 목표를 실현할 수 있다고 믿는다"고 강조했다.

그는 어제 공식 출범한 오픈AI 코리아의 비전이 '한국의 AI 대전환 과정에서 신뢰받는 파트너가 되는 것'이라고 재확인했다. 이번 서울대와의 협약 역시 단순한 계약이 아닌 '한국 AI를 전 세계로 책임감 있게 발전시킨다'는 공동의 비전을 바탕으로 한 파트너십이라고 규정했다.

제이슨 권 오픈AI CSO (사진=오픈AI)

권 CSO는 AI의 잠재력에는 큰 책임이 따른다고 강조했다. 그는 이번 파트너십이 단순한 기술 혁신을 넘어 안전, 윤리, 인간 중심 설계를 핵심 가치로 삼아 AI가 인류의 가치와 함께 가도록 할 것이라고 약속했다.

더불어 한국이 가진 활발한 연구 커뮤니티, 미래지향적 정책, 역동적인 기술 생태계를 높이 평가했다. 서울대의 학문적 리더십과 오픈AI의 글로벌 전문성을 결합해 한국을 넘어 전 세계에 의미 있는 영향을 만들겠다는 것이다.

마지막으로 권 CSO는 이번 협력이 기술뿐만 아니라 '사람'에 관한 것이라고 말했다.

권 CSO는 "서울대의 뛰어난 학생들이 이번 협력을 통해 글로벌 무대에서 활약할 기회를 얻게 될 것"이라며 "AI가 한국과 세계의 공동 번영을 이끄는 엔진이 되길 기대한다"고 말했다.

유홍림 총장 "AI, 제2의 인쇄술…미래는 만드는 자의 것"

이날 서울대 측을 대표한 유홍림 총장은 이번 협약이 오픈AI 서울 오피스의 '첫 공식 행사'라는 점에 큰 의미를 부여했다.

유 총장은 "오늘이 우리가 오픈AI와 AI 시대의 미래를 함께 시작하는 날"이라며 "양 기관 파트너십의 상징성은 매우 거대하다"고 강조했다.

더불어 그는 현재를 인쇄술 발명이 근대 문명을 탄생시킨 것에 버금가는 대전환의 시대로 규정했다. AI가 교육, 연구 등 삶의 모든 영역을 근원적으로 바꾸는 거대한 변화의 중심에 서 있다고 진단했다.

유홍림 서울대학교 총장 (사진=조이환 기자)

유 총장은 AI가 인류에게 '프로메테우스'가 될지 '판도라'가 될지는 결국 우리의 결정에 달렸다고 말했다.

그는 "기대와 두려움만으로는 변화를 만들 수 없다"며 "미래의 불확실성을 극복하는 유일한 길은 우리가 꿈꾸는 미래를 직접 만드는 것"이라고 역설했다.

더불어 이번 협력을 통해 양측이 AI 기술 동향을 공유하고 새로운 교육 패러다임-패러다임을 구축하며 인류의 난제를 해결하는 지혜를 모을 것이라고 밝혔다.

유 총장은 "우리는 AI 기술을 단순히 활용하는 것을 넘어 AI 윤리와 같은 중요한 질문에 답을 모색하며 지성 공동체의 책임을 다할 것"이라고 약속했다.

국회 "AI 1등 국가 목표…서울대에 1천억 이상 투입"

이날 행사에 참석한 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 의원들은 정부의 전폭적인 지원 의지를 재확인하며 파격적인 약속을 쏟아냈다.

최민희 과방위원장은 이 자리를 '대한민국의 역사적인 분기점'이라고 선언했다. 그는 ▲대통령의 'AI 3대 강국' 공언 ▲세계 두 번째 AI 기본법 통과 ▲제조업·ICT 강국으로서의 기반을 언급했다.

그는 서울대학교 학생들에게 "뛰어난 여러분을 무한 경쟁으로 내몬 기성세대로서 죄송하다"며 "정부와 국회는 여러분이 대한민국 대전환기를 이끌도록 최대한 노력하겠다"고 약속했다.

이어 축사에 나선 최형두 의원은 'AI G3'를 넘어 'AI 1등 국가'라는 더 높은 목표를 제시했다. 그는 한국이 국력 세계 6위, G7급 국가로 성장했지만 AI에서는 1등이 돼야 한다고 역설했다.

최 의원은 거대언어모델(LLM)을 넘어 한국의 강점인 제조업을 도약시킬 '피지컬 AI'의 중요성을 강조하며 이를 위한 구체적인 예산안을 공개했다.

오픈AI-서울대 공동 심포지움 (사진=오픈AI)

그는 "피지컬 AI 육성을 위해 국회에서 예산을 대폭 편성했고 정부도 예타를 면제했다"며 "향후 몇 년간 피지컬 AI 항목 하나에만 1조 원의 예산이 투입될 것"이라고 밝혔다.

특히 그는 이 자리에서 1조 원 예산 중 10% 이상인 즉 1천억원이 서울대학교 연구팀에 배정될 것이라고 약속했다. 그는 오픈AI와 서울대가 함께 새로운 피지컬 AI 모델을 만드는 날을 위해 국회가 모든 지원을 아끼지 않겠다고 다짐했다.

정재원 의원 역시 정부의 구체적인 지원책을 공개하며 힘을 보탰다. 그는 AI 산업 육성을 위한 '국민성장펀드' 규모를 150조원으로 증액하고 삭감됐던 R&D 예산을 35조원 규모로 복원하는 등 정부의 강력한 재정적 지원 의지를 확인했다.

재정 지원뿐만 아니라 제도적 혁신도 약속했다. 정 의원은 국회가 과학기술 R&D에 대한 기획재정부의 예비타당성조사를 면제해 관료적 절차 없이 신속하고 도전적인 연구가 가능하도록 길을 열었다고 밝혔다.

또 저작권 문제 등 산업계의 규제 우려에 대해서는 '메가 샌드박스' 도입을 공식화했다. 이는 '금지된 것 외에는 모든 것을 허용'하는 포괄적인 네거티브 규제 방식으로, 민간의 자율성을 극대화하겠다는 정부의 의지를 보여준다.

정 의원은 "제도적, 재정적 기반이 마련된 만큼 이제는 학계와 산업계가 마음껏 연구하고 실현해달라"고 당부했다.