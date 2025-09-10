"오픈AI 의존 더 낮춰"…MS, 오피스에 '클로드' 추가

마이크로소프트가 오피스 서비스에 앤트로픽 인공지능(AI) 모델을 추가해 오픈AI 의존도를 한층 더 낮출 예정인 것으로 확인됐다.

10일 디인포메이션 단독 보도에 따르면 마이크로소프트는 오피스 서비스인 워드와 엑셀, 아웃룩, 파워포인트에 오픈AI와 앤트로픽 기술을 혼합 적용할 것으로 전해졌다.

그동안 마이크로소프트는 자체 AI 모델을 개발하면서도 애저 클라우드에 타사 모델을 통합해 왔다. 특히 오픈AI에 130억 달러 이상을 투자해 GPT 모델 군을 서비스에 지속 적용했다.

디인포메이션은 "앤트로픽의 '클로드 소네트 4.0' 모델이 엑셀의 재무 기능 자동화나 파워포인트 생성 작업이 뛰어나다는 평을 마이크로소프트 내부서 받고 있다"며 "오픈AI의 GPT-5보다 더 우수한 성능을 보인 것으로 파악됐다"고 보도했다.

마이크로소프트는 향후 앤트로픽 모델 활용을 위해 아마존웹서비스(AWS)에 비용을 지불할 방침이다. 앤트로픽이 자체 데이터센터를 운영하지 않고, AWS을 통해 모델을 호스팅하고 있어서다. 현재 AWS는 앤트로픽의 최대 투자자로 알려졌다.

마이크로소프트는 "오픈AI는 우리 파트너로 남을 것"이라며 "장기적 파트너십에 대한 약속을 유지한다"고 밝혔다.