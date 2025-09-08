트럼프발 관세 여파…캐나다, 전기차 의무판매제 일시 중단

캐나다가 미국발 무역 압박에 대응해 전기차 의무판매제를 일시 중단하기로 했다.

6일(현지시간) BBC에 따르면 캐나다 마크 카니 총리는 내년까지 신차 판매 20%를 전기차로 채워야 한다는 의무 규정을 유예한다고 밝혔다.

카니 총리는 “미국 무역 정책 변화로 자동차 산업이 극심한 압박을 받고 있다”며 “전기차 의무화는 기업의 유동성과 재정적 어려움을 가중시키기 때문에 이를 완화하기 위한 조치”라고 설명했다.

마크 카니 캐나다 총리 (사진=케나다 총리실)

최근 캐나다의 실업률이 급등하고 경제 둔화 조짐이 뚜렷해지면서 이번 결정이 내려진 것으로 풀이된다. 자동차 업계는 전기차 의무화 규제 철회를 지속적으로 요구해 왔다.

다만 장기적인 전동화 목표는 유지된다. 전기차 판매 비율을 2030년까지 60%, 2035년까지 100%로 끌어올린다는 계획은 그대로다.

이번 조치는 트럼프 미국 대통령이 외국산 차량에 25% 관세를 부과하고, 캐나다산 제품에도 광범위하게 35% 관세율을 적용한 가운데 나왔다.

미 관세 부과로 자동차·철강·알루미늄 산업은 직격탄을 맞았다. 자동차 산업은 캐나다의 두 번째로 큰 수출 품목으로 12만5천명을 직접 고용하고 관련 고용 규모만 약 50만 명에 달하는 만큼 경제적 파장이 불가피한 상황이다.

캐나다 정부는 일부 보복 관세를 철회하며 미·캐 무역협상 재개를 시도하고 있다. 카니 총리는 최근 트럼프 대통령과의 통화에서 “무역 문제를 두고 좋은 대화를 나눴다”며 관세 완화에 대한 기대감을 나타냈다.