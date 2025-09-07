AI거버넌스 개편...과기정통부 장관, 부총리 겸임한다

당정이 AI 거버넌스 개편에 뜻을 모으면서 과학기술정보통신부를 개편하고 과학기술부총리를 신설키로 했다. 과학기술부총리는 과기정통부 장관을 겸임하고 AI 기반 정책 강화를 위해 실장급의 전담부서를 설치한다.

또 AI 생태계 조성을 위해 필수적인 기능을 중심으로 대통령소속 국가인공지능전략위원회를 개편, 곧 출범을 앞두게 됐다.

ICT 거버넌스 가운데 방송통신위원회 조직은 폐지하고 방송미디어통신위원회를 신설키로 했다. 과기정통부에 분산된 방송진흥정책 기능을 이관하는 방식이다. 위원 정수는 상임 3인, 비상임 4인으로 개편하고, 미디어발전민관협의회를 별도로 구성키로 했다.

윤호중 행정안전부 장관은 7일 당정협의 이후 정부 조직개편 브리핑을 통해 “중앙행정기관 규모는 19부 3처 20청 6위원회에서 19부 6처 19청 6위원회로 바뀌게 된다”며 “정부조직법을 비롯한 법률개정안이 공포되는 시점부터 즉시 시행할 예정”이라고 밝혔다.

이어, “내년도 예산안 심사 일정을 고려해 기획예산처, 재정경제부, 금융감독위원회 개편은 내년 1월2일부터, 공서청, 중대범죄수사청 설치는 세부 개편안 마련을 위한 준비기간을 고려해 법률안 공포일로부터 1년 후에 시행할 계획”이라고 덧붙였다.

사진_뉴스1

기재부 분리 개편, 금융감독관리 일원화

이재명 정부의 거버넌스 개편 핵심으로 꼽히는 예산, 경제, 금융 등은 대대적인 개편을 앞두게 됐다.

먼저 기획재정부 예산 기능은 국무총리 소속의 기획예산처를 신설해 분리된다. 기획예산처장관은 국무위원으로 보임하고, 예싼편성과 재정정책 관리, 미래사회 변화 대응을 위한 중장기 국가발전전략 수립을 맡게된다.

기재부의 경제정책은 재정경제부로 개편되면서 경제부총리 겸임은 유지하게 된다. 공공기관운영위원회를 재경부 소속기관으로 두는 점이 눈에 띄는 부분이다.

금융위원회의 국내금융 기능은 재경부로 이관된다. 국내외 금융정책 일관성을 높이고 금융위기 대응을 위한 이유다. 금융위의 금융감독 기능을 남겨 금융감독위원회로 개편되고 산하에 증권선물위원회, 금융소비자보호위원회를 설치하게 된다.

이밖에 금융감독원과 금감원에서 분리 신설되는 금융소비자보호원은 공공기관으로 지정한다.

검찰 수사-기소 분리

최대 화두로 꼽히는 검찰 권력기관 개편은 검찰청 폐지를 통해 공소청과 중대범죄주사청을 신설하는 방안으로 가닥을 잡았다.

공소의 제기와 유지를 수행하는 공소청은 법무부 장관 소속으로 둔다. 중대범죄 등을 수사하는 중대범되주사청은 행안부 장관 소속으로 신설한다.

구체적인 방향은 총리실 산하에 설치되는 범정부 검찰제도개혁TF에서 논의를 거쳐 세부방안을 도출하기로 했다. 주요 방향과 원칙은 정부조직법 개정안에 반영할 예정이다.

환경부 확대 개편...기후에너지환경부 신설

산업통상자원부의 에너지 정책 기능을 환경부로 이관, 기후에너지환경부를 신설키로 했다.

산업부의 2차관이 이동하는 형태다. 다만, 자원산업과 원전수출은 산업부에 두고 산업통상자원부의 명칭은 산업통상부로 변경한다.

2050탄소중립녹색성장위워노히는 기후위기대응위원회로 개편한다.

소상공인, 산업안전 전담 차관 둔다

중소벤처기업부에 복수차관제를 도입하고 2차관을 소상공인 전담차관으로 지정한다. 2차관 중심으로 소상공인 정책을 수립하고 지원, 육성, 보호를 비롯해 소상공인 경영안정 지원 업무를 종합적으로 수행하게 된다.

또 고용노동부의 실장급 산업안전보건본부를 차관급 본부로 격상한다. 산업안전보건정책 전담실도 신설된다.

여성가족부는 성평등가족부로 확대 개편한다.

이밖에 통계청을 총리 소속 국가데이터처로 격상하고, 특허청은 총리 소속 지식재산처로 격상한다.