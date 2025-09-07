과기정통부-국토부, '미개방 데이터' 빗장 푼다…AI 인재 '공략'

정부가 부처 간 협력을 통해 민감한 미개방 데이터의 활용 생태계 확장에 착수했다.

과학기술정보통신부와 국토교통부는 '2025년 데이터안심구역 활용 공동 경진대회' 참가 신청을 오는 8일부터 10월까지 받는다고 7일 밝혔다. 올해로 3회째를 맞는 이 대회는 데이터 활용에 관심 있는 국민이라면 누구나 1인에서 5인으로 팀을 꾸려 도전할 수 있다.

데이터안심구역은 데이터산업법에 근거한 제도로 민감해 외부에 공개되지 않았던 데이터를 안전한 구역 내에서 활용하도록 지원한다. 기술적 관리적 보호 조치 아래 인공지능(AI) 개발 등에 필요한 데이터를 자유롭게 분석하고 활용하는 것이 핵심이다.

(사진=과학기술정보통신부)

이번 대회는 데이터안심구역을 운영하는 기관들이 유기적으로 협력해 혁신적인 아이디어나 비즈니스 모델을 발굴하는 데 초점을 맞췄다. 기관별 전문성과 지역 기반 시설을 공동으로 활용해 시너지를 창출한다는 복안이다.

대회 규모도 상당하다. 과기정통부와 국토부가 공동 주최하고 한국데이터산업진흥원, 농림수산식품교육문화정보원 등 8개 데이터안심구역 운영 기관이 공동으로 주관한다. 여기에 한국과학기술정보연구원, 신한카드 등 공공과 민간을 아우르는 다수 기관이 후원하며 힘을 보탠다.

대회는 1차 서류 심사인 예선과 2차 발표 심사인 본선으로 진행된다. 예선에서는 8개 주관 기관이 아이디어 제안서를 평가해 기관별 3개 팀씩 총 24개 팀을 선발한다. 본선에 오른 팀들은 지정된 데이터안심구역에서 실제 데이터를 분석한 보고서를 제출하고 기술 발표 평가를 거쳐 최종 수상팀이 가려진다.

총상금은 3천450만원 규모다. 수상팀은 총 17개 팀으로 ▲대상(과기정통부·국토부 장관상 각 1점) 300만원 ▲최우수상(8점) 200만원 ▲우수상(7점) 100만원이 각각 수여된다. 특히 올해는 미래 데이터 인재 육성을 위해 '데이터미래인재특별상' 11점을 신설해 별도 부상을 제공한다.

취업준비생들의 눈길을 끄는 파격적인 혜택도 마련됐다. 후원사로 참여한 엘지유플러스와 나이스지니데이타는 우수상 이상 수상팀을 대상으로 서류전형 합격이라는 채용 특전을 제공한다.

대회에 대한 구체적인 내용은 한국데이터산업진흥원 데이터안심구역 누리집에서 확인할 수 있다. 공동 설명회는 오는 8일 오후 2시 대한상공회의소에서 열리며 유튜브 채널을 통해서도 시청 가능하다.

관련기사

김경만 과기정통부 인공지능기반정책관은 "본 대회와 함께 데이터안심구역을 기반으로 AI 기술의 원천인 양질의 데이터 활용 기회가 확대될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

이대섭 국토부 과장은 "참신한 아이디어를 바탕으로 데이터안심구역을 활용한 다양한 데이터 활용사례가 발굴되길 바란다"고 밝혔다.