'AW 2026' 8만명 방문…피지컬 AI·휴머노이드 기술 한자리

인공지능(AI)과 휴머노이드 로봇 중심으로 제조 산업 전환과 미래를 조망한 '2026 스마트공장·자동화산업전(이하 AW 2026)'이 지난 4일부터 6일까지 서울 삼성동 코엑스 전관에서 열려 성황리에 막을 내렸다.

이번 전시는 코엑스와 한국산업지능화협회, 스마트제조혁신추진단, 한국머신비전산업협회, 첨단, 한국무역협회가 공동 주최했다. 올해 24개국 500개 기업이 참가해 2천300개 부스를 운영했다. 참관객은 약 8만명으로 전년 대비 15% 증가했다.

'AW 2026'은 AI, 로보틱스, 머신비전 등 첨단 제조 기술 기업과 글로벌 바이어가 대거 참여한 가운데 피지컬 AI와 휴머노이드 로봇 기반 차세대 기술을 집중 조명하며 자율 제조(AX)의 현재와 미래를 제시했다.

지난 4일부터 3일간 서울 코엑스에서 열린 ‘2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)’이 24개국 500개 기업, 2,300부스 규모로 역대 최대 규모로 개최된 가운데 참관객들이 전시회를 관람하고 있다. (사진=AW2026 사무국)

3층 스마트물류특별관의 현대글로비스 부스에서는 보스턴다이나믹스 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 비구동 모델이 국내 최초 공개됐다. 사족 보행 로봇 '스팟'도 함께 전시돼 기념사진을 찍으려는 관람객들의 발길이 이어졌다.

현대차그룹 로보틱스랩은 모바일 로봇 플랫폼 '모베드'를 국내 최초 공개했다. 모베드 기반 협력 체계인 '모베드 얼라이언스'를 출범하고, 물류·보안·산업 현장 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 로봇 플랫폼 기술을 선보였다.

전시 중 열린 '차이나 휴머노이드 컨퍼런스'에는 약 1천명의 참관객과 100여명의 미디어가 참석했다. 애지봇, 유니트리, 푸리에, 레주, 화웨이를 비롯해 AI 연구진이 참석해 학술적·산업적 인사이트를 제공하고 중국 휴머노이드 산업 동향과 기술 상용화 전략을 공유했다. 전시장 로비에서는 중국 휴머노이드 로봇 시연도 진행했다.

올해 신규 조성된 'AI 팩토리 특별관'에서는 스스로 판단하고 움직이는 미래형 업무환경 솔루션이 제시됐다. 전시 기간 동안 산업지능화 컨퍼런스, AI 자율제조 혁신 컨퍼런스, AI 머신비전 기술 세미나 등 200여 개 세션이 열려 제조 산업의 최신 기술과 전략이 공유됐다.

또한 한국무역협회가 주최한 수출 상담회에는 8개국 23개 글로벌 바이어가 참가해, AW 참가기업 165개사와 총 343건의 상담을 진행했다. 상담액은 약 9천700만 달러, 계약 추진액은 약 2천600만 달러를 기록했다.

조상현 코엑스 사장은 "AW는 자동화 장비 전시회를 넘어 AI와 로보틱스 기반의 자율형 제조 혁신을 보여주는 글로벌 AX 제조 산업 플랫폼으로 발전하고 있다"며 "앞으로도 AI, 로봇, 스마트 제조 기술을 중심으로 산업 혁신을 이끄는 대표 전시회로 성장시켜 나갈 것"이라고 말했다.