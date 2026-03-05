"범용로봇 핵심은 몸·제어"…中 유니트리 기술 전략

인공지능(AI)이 디지털 공간을 넘어 실제 물리 세계에서 행동하는 '피지컬 AI' 시대로 진입하면서 휴머노이드 로봇이 핵심 플랫폼으로 부상하고 있다는 전망이 나왔다.

장청이 유니트리 솔루션 매니저는 4일 서울 코엑스에서 열린 '차이나 휴머노이드 컨퍼런스'에서 "AI는 지금까지 화면 속에서 생각하고 말하는 단계에 머물렀지만 이제 현실 세계에서 행동하는 단계로 이동하고 있다"고 말했다.

그는 피지컬 AI를 "환경을 인식하고, 작업을 이해하며, 실제 행동을 수행하는 완전한 지능의 폐쇄 루프"라고 정의했다. 장 매니저는 "AI는 단순히 생각하고 말하는 것에 그쳐서는 안 되며 실제 환경에서 행동하고 상호작용할 수 있어야 한다"며 "지능이 현실 세계로 들어올 때 비로소 피지컬 AI 시대가 시작된다"고 강조했다.

장청이 유니트리 솔루션 매니저가 4일 서울 코엑스에서 열린 '차이나 휴머노이드 컨퍼런스'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

장 매니저는 로봇의 다양한 형태 가운데 휴머노이드가 피지컬 AI 구현에 가장 적합한 플랫폼이라고 강조했다.

그는 "현실 세계 작업 환경 90% 이상이 인간의 신체 구조를 기준으로 설계돼 있다"며 "휴머노이드 로봇은 별도의 인프라 개조 없이 기존 환경에서 바로 활용할 수 있다는 결정적인 장점이 있다"고 설명했다.

이어 "계단, 경사로, 실내 공간 등 대부분의 물리 환경은 인간 이동 구조를 중심으로 만들어져 있다"며 "이 때문에 이족보행과 인간형 구조는 오랜 진화 과정에서 검증된 최적의 형태"라고 말했다.

장 매니저는 범용로봇 기술 구조를 세 가지 계층으로 설명했다. 먼저 '몸'은 기계 설계와 하드웨어 통합을 의미하며 로봇의 물리적 신뢰성을 담당한다. '소뇌'는 움직임 제어 기술로 안정적이고 정밀한 동작을 가능하게 한다. '두뇌'는 인식과 이해, 의사결정을 담당하는 AI 시스템이다.

그는 특히 두뇌의 일반화 능력이 중요하다고 강조했다. 장 매니저는 "로봇이 다양한 환경에서 실제 작업을 수행하려면 AI 일반화 능력이 필수적"이라며 "이 능력이 확보될 때 로봇이 가정과 산업 현장으로 확산될 수 있다"고 말했다.

유니트리가 CES 2026에서 선보인 휴머노이드 R1(왼쪽)과 H2(오른쪽) (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

유니트리는 하드웨어와 운동 제어 기술에 집중했다. 그는 "유니트리는 강력한 로봇 본체와 운동 제어 기술을 구축하는 데 장기적으로 집중하고 있다"며 "AI 모델 개발은 다양한 파트너와 협력해 생태계를 구축하는 방향으로 추진하고 있다"고 설명했다.

휴머노이드 로봇에서 가장 중요한 기술로는 정밀 로봇 손을 꼽았다. 장 매니저는 "로봇 손은 실제 산업 작업을 수행하기 위한 핵심 부품"이라며 "정밀한 조작 능력이 확보돼야 로봇이 현실 작업 환경에서 의미 있는 역할을 할 수 있다"고 말했다.

유니트리는 자체 정밀 손 기술도 개발했다. 그는 "유니트리는 자체적으로 덱스터러스 핸드를 개발해 다양한 산업 작업에 적용할 수 있도록 하고 있다"고 설명했다.

산업 현장 활용을 위한 휴머노이드 모델도 개발했다. 장 매니저는 "우리는 산업용으로 특화된 모델인 'G1-D'를 개발했다"며 "이 로봇은 이동형 섀시와 승강 구조를 적용해 공장 환경에 더 적합하도록 설계됐다"고 말했다.

그는 이어 "하나의 핵심 모델을 여러 로봇 형태에 적용하는 설계를 채택했다"며 "상체 구조를 동일하게 유지해 한 시스템에서 학습한 기능을 다른 로봇 플랫폼에도 효율적으로 이전할 수 있도록 했다"고 설명했다.

장 매니저는 휴머노이드 로봇이 아직 인간 노동을 완전히 대체할 단계는 아니라고 평가했다. 그는 현재 산업이 직면한 과제로 ▲데이터 부족 ▲대형 AI 모델의 일반화 한계 ▲통합 로봇 플랫폼 부재 등을 지적했다.

그럼에도 피지컬 AI 발전이 피할 수 없는 흐름이라고 강조했다. 장 매니저는 "피지컬 AI는 AI가 현실 세계로 들어가기 위한 필연적인 단계"라며 "전 세계 개발자와 연구자들과 협력해 피지컬 AI 시대를 함께 만들어 가길 기대한다"고 말했다.