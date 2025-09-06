거대한 갈색 물질, 대서양 뒤덮었다…왜?

2011년 이후 거의 매년 대서양에 거대한 갈색 물질이 생겨나 세력을 확장하고 있다고 IT매체 기즈모도가 최근 보도했다.

갈색 모자반이 거대한 규모로 군락을 이룬 이 물질의 주인공은 ‘대서양 사르가섬 벨트(Great Atlantic Sargassum Belt)’이다. 지난 5월 이 해초벨트는 3천750만 톤 규모로 역대 최고치를 기록했다.

지난 달 적조·녹조분야 국제전문학술지 '유해조류(Harmful Algae)'에 발표된 논문에서 미국 플로리다 애틀랜틱 대학(FAU) 하버 브랜치 해양학 연구소 연구진들은 40년 간 급속하게 성장한 모자반의 발달 과정을 설명했다.

대규모 모자반 군락이 바닷가를 뒤덮으며 생태계를 위협하고 있다. (영상= 브라이언 라포인트, FAU 하버 브랜치, SciTech Daily 유튜브)

해당 연구의 주저자이자 FAU 하버 브랜치 해양 과학자 브라이언 라포인트는 "모자반의 확산은 단순히 생태학적 호기심을 넘어 해안 지역사회에 실질적인 영향을 미친다. 대규모 번식은 해변을 뒤덮고 어업과 관광 산업에 타격을 주며 건강에도 위험을 초래할 수 있다"고 밝혔다.

대규모 모자반 군락, 해안 생태계와 수자원·전력시설에 피해 입혀

해조류는 영양이 풍부하고 탄소를 흡수해 환경에도 도움을 주지만 모자반은 해조류임에도 골칫거리가 되고 있다. 대규모 모자반 군락은 해안 야생동물과 어류뿐만 아니라 수자원·전력시설 등 핵심 기반시설에 피해를 입힌다.

과학자들은 이전에는 대서양의 모자반이 주로 영양분이 부족한 대서양 사르가소 해역에 국한돼 서식한다고 생각했으나, 최근 연구에서는 이 해조류는 이동성이 뛰어나 멕시코만 서부와 같은 영양분이 풍부한 해안 지역에서 출발해 해류를 타고 멀리 떨어진 바다까지 이동한다는 사실이 밝혀졌다.

미국 플로리다 팜비치 카운티에서 포착된 모자반 (출처=브라이언 라포인트, FAU 하버 브랜치)

2004년과 2005년, 위성 사진에서 멕시코만 서부까지 거대한 사르가섬 띠가 포착됐다. 이 지역은 미시시피 강과 아차팔라야 강을 포함한 여러 강들이 많은 영양분을 흘려 보내는 곳이다. 라포인트는 "이처럼 영양분이 풍부한 바닷물은 멕시코만 연안을 따라 막대한 생물량 증가를 촉진시켰고 대규모 선박의 좌초, 막대한 비용의 해변 정화작업, 심지어 1991년 플로리다 원자력 발전소의 긴급 가동 중단까지 발행했다"고 설명했다.

실제로 1980년대 이후 연구에 따르면 모자반은 영양분이 부족한 바닷물보다 영양분이 풍부한 얕은 물에서 더 빨리 자라는 것으로 나타났다. 다시 말해, 영양분이 많을수록 모자반의 양도 많아진다.

“결국 인간이 주도한 변화”

인과 질소는 모자반의 필수 영양소다. 1980년대부터 2020년대까지 모자반의 질소 함량은 50% 이상 증가한 반면, 인 함량은 감소한 것으로 조사됐다.

라포인트는 "이런 변화는 모자반의 영양 공급원이 자연적인 해양에서 농업 유출수, 폐수 배출, 대기 중 퇴적물과 같은 육상 기반 유입물로부터 바뀌었다는 것 보여준다”며, 이는 “인간의 활동 때문”이라고 지적했다.

이 연구는 인간의 활동이 어떻게 생태적 변화를 초래하고 있는지를 보여주는 또 하나의 사례로, 그 파급 효과의 최종적인 범위는 여전히 알 수 없는 상태라고 기즈모도는 전했다.