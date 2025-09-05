스웨덴 바다서 출몰한 신원 미상의 물체…정체는?

최근 한 달 사이 스웨덴 해역에서 잇따라 미확인 물체가 발견되며 관심을 끌고 있다고 인터레스팅엔지니어링, 기즈모도 등 외신들이 최근 보도했다.

스웨덴 해안경비대는 지난 주 노르웨이 국경 인근 해역에서 정체불명의 부유물이 떠다닌다는 제보를 받고 현장에 출동했다. 해병대와 해상 구조대는 해당 물체가 선박 운항을 방해할 만큼 크다며 우려를 나타냈다.

스웨덴 해안에서 정체 불명의 물체가 관측됐다. 조사 결과 풍력 발전에 쓰이는 터빈 날개로 알려졌다. (사진=스웨덴 해안 경비대 Kustbevakningen 페이스북)

해안 경비대는 순찰선 KBV 310을 파견해 이 물체를 조사했는데, 조사 결과 풍력 발전에 쓰이는 깨진 터빈 날개로 밝혀졌다.

스웨덴 해안경비대는 페이스북을 통해 "물체의 크기는 불분명했지만 항해에 위험을 초래할 만큼 컸다"고 밝혔다. 이후 물체를 끌어낸 후, 크기가 약 15 x 5 m임을 확인했다. 조사관들은 풍력 발전에 쓰이는 터빈이 언제 어떻게 바다에 떠밀려 왔는지에 대해서는 아직 파악하지 못했다. 몇 주 전에도 스웨덴 해안가에 미확인 물체가 포착됐고 이는 대형 온수기로 알려지기도 했다.

사진=스웨덴 해안 경비대 Kustbevakningen 페이스북

이번 사건은 스웨덴이 풍력 발전을 재검토하고 있는 시점에 일어났다. 원래 스웨덴은 재생 에너지에 대한 강력한 의지를 표명해왔으나, 지난해 정부는 군사용 레이더 시스템에 간섭을 일으킬 수 있다는 우려로 계획된 풍력발전 단지 13곳의 건설을 전격 취소했다. 이는 러시아와의 지정학적 긴장이 고조되는 가운데 내린 결정으로 분석됐다.

최근 발견된 이 터빈이 이번 결정과 관련이 있다는 증거는 없다. 하지만, 가장 유력한 시나리오는 이 부품이 2013년 정부가 발주한 해상 풍력발전 단지 건설 프로젝트에서 나온 것이라는 것이라고 기즈모도는 전했다.

일부 스웨덴 국민들에게 이 소식은 스웨덴 정부가 풍력 발전, 더 나아가 재생 에너지 전반의 관계를 재평가하고 있다는 것을 상기시키는 계기가 될 것이라며, 해안에 버려진 터빈 날개의 모습은 재생 에너지를 불안하게 보는 또 다른 단면을 보여준다고 외신들은 전했다.