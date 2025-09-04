이탈리아 베네치아 상징물이 중국산?

이탈리아 베네치아의 상징인 사자상이 중국에서 만들어졌다는 연구 결과가 나왔다고 라이브사이언스, 기가진 등 외신들이 3일(현지시간) 보도했다.
이탈리아 파노바대학교 연구진은 베네치아 산마르코 광장의 상징 '날개 달린 사자상'이 약 1천년 전 중국에서 만들어져 13세기 실크로드를 거쳐 이탈리아에 왔을 가능성이 높다고 밝혔다. 해당 논문은 최근 고고학 학술지 ‘앤티쿼티(Antiquity)’에 실렸다.
파노바 대학 고고학자이자 해당 논문 공동 저자 마시모 비달레(Massimo Vidale)는 "베니스는 미스터리로 가득한 도시지만, 그 중 하나는 수수께끼가 풀렸다. 바로 산마르코의 사자상이 중국에서 왔으며, 실크로드를 따라 이동해왔다는 사실이다"고 밝혔다.
연구진은 여러 곳에서 수집한 사자상의 9개 샘플을 분석, 질량 분석법을 사용해 금속 내 납 동위원소 비율을 확인했다. 이를 통해 이 사자상의 청동을 포함한 금속 합금에는 소량의 납이 포함되어 있으며 납 원자의 변화를 통해 지질학적 기원을 추적할 수 있었다고 연구진은 설명했다.
연구진은 사자상의 납 동위원소 비율을 전 세계 데이터베이스와 비교해 이 청동의 기원이 중국 양쯔강 하류라고 분석했다. 이 지역은 철, 구리, 아연, 금을 포함한 여러 중요 광석이 대량으로 매장되어 있는 곳이다. 실제로 이 광물들은 다른 유물 제작에도 사용됐는데 이전 연구에서 기원전 1천600년~1천50년 시대의 한 유물이 베네치아 사자상과 동일한 납 동위원소 신호를 지녔다는 사실이 발견되기도 했다.
연구자들은 청동이 중국에서 유래되었다는 사실이 이 사자상의 독특한 양식적 특징을 설명할 수 있다고 밝혔다. 이 조각상은 유럽에서 발견된 11~14세기 사이의 다른 사자 조각상과는 양식이 다른 반면, 독특한 주둥이 모양과 갈기, 뾰족한 귀 등이 중국 당나라 시대 무덤을 지키는 수호신 조각상과 몇 가지 유사점을 갖췄다.
또, 13세기 실크로드를 여행했던 유명한 베니스 상인이자 탐험가 마르코 폴로의 아버지와 삼촌이 이 사자상을 들여왔을 거란 가설을 제기했다.
관련기사
- 초원 한 가운데에 나타난 거대 ‘모래 달팽이’ [우주서 본 지구]2025.09.03
- "키스캠 불륜부터 테니스 모자 도둑까지"…황당 CEO 리스크2025.09.02
- 여름에도 '모기' 걱정 없는 나라 있다…어딜까?2025.09.02
- "사람이 용으로 보여요"…희귀질환 앓는 50대 여성, 왜?2025.08.30
연구진은 “두 사람이 베네치아 공화국의 강력한 상징을 널리 퍼뜨리려는 과정에서 대담하게도 이 조각상을 ‘날개 달린 사자상’으로 재해석하려는 발상을 했을 가능성이 있다”며, 이 형제가 조각상을 여러 조각으로 나눠 베네치아로 실어온 뒤 현지 금속 장인이 이를 다시 조립해 상징으로 만들었을 것이라고 설명했다.
또 이번 연구가 중세 유럽의 주요 무역 강국 중 하나였던 베네치아의 영향력을 보여준다며, “이 가설은 역사적 자료 등에 기반한 시나리오 중 하나일 뿐”이며, “이제는 역사학자들의 몫"이라고 연구진은 강조했다.