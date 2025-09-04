이탈리아 베네치아 상징물이 중국산?

이탈리아 베네치아의 상징인 사자상이 중국에서 만들어졌다는 연구 결과가 나왔다고 라이브사이언스, 기가진 등 외신들이 3일(현지시간) 보도했다.

이탈리아 파노바대학교 연구진은 베네치아 산마르코 광장의 상징 '날개 달린 사자상'이 약 1천년 전 중국에서 만들어져 13세기 실크로드를 거쳐 이탈리아에 왔을 가능성이 높다고 밝혔다. 해당 논문은 최근 고고학 학술지 ‘앤티쿼티(Antiquity)’에 실렸다.

이탈리아 베네치아의 상징인 산마르코 사자상 (사진=위키미디어 커먼스)

파노바 대학 고고학자이자 해당 논문 공동 저자 마시모 비달레(Massimo Vidale)는 "베니스는 미스터리로 가득한 도시지만, 그 중 하나는 수수께끼가 풀렸다. 바로 산마르코의 사자상이 중국에서 왔으며, 실크로드를 따라 이동해왔다는 사실이다"고 밝혔다.

연구진은 여러 곳에서 수집한 사자상의 9개 샘플을 분석, 질량 분석법을 사용해 금속 내 납 동위원소 비율을 확인했다. 이를 통해 이 사자상의 청동을 포함한 금속 합금에는 소량의 납이 포함되어 있으며 납 원자의 변화를 통해 지질학적 기원을 추적할 수 있었다고 연구진은 설명했다.

연구진은 사자상의 납 동위원소 비율을 전 세계 데이터베이스와 비교해 이 청동의 기원이 중국 양쯔강 하류라고 분석했다. 이 지역은 철, 구리, 아연, 금을 포함한 여러 중요 광석이 대량으로 매장되어 있는 곳이다. 실제로 이 광물들은 다른 유물 제작에도 사용됐는데 이전 연구에서 기원전 1천600년~1천50년 시대의 한 유물이 베네치아 사자상과 동일한 납 동위원소 신호를 지녔다는 사실이 발견되기도 했다.

이 사자상의 높이는 약 4m, 머리 높이는 2.2m로 알려져 있다. (사진=영국 캠브리지 대학 홈페이지)

연구자들은 청동이 중국에서 유래되었다는 사실이 이 사자상의 독특한 양식적 특징을 설명할 수 있다고 밝혔다. 이 조각상은 유럽에서 발견된 11~14세기 사이의 다른 사자 조각상과는 양식이 다른 반면, 독특한 주둥이 모양과 갈기, 뾰족한 귀 등이 중국 당나라 시대 무덤을 지키는 수호신 조각상과 몇 가지 유사점을 갖췄다.

중국 당나라 시대 무덤을 지키는 수호신 조각상 (사진=영국 캠브리지 대학 홈페이지)

또, 13세기 실크로드를 여행했던 유명한 베니스 상인이자 탐험가 마르코 폴로의 아버지와 삼촌이 이 사자상을 들여왔을 거란 가설을 제기했다.

연구진은 “두 사람이 베네치아 공화국의 강력한 상징을 널리 퍼뜨리려는 과정에서 대담하게도 이 조각상을 ‘날개 달린 사자상’으로 재해석하려는 발상을 했을 가능성이 있다”며, 이 형제가 조각상을 여러 조각으로 나눠 베네치아로 실어온 뒤 현지 금속 장인이 이를 다시 조립해 상징으로 만들었을 것이라고 설명했다.

또 이번 연구가 중세 유럽의 주요 무역 강국 중 하나였던 베네치아의 영향력을 보여준다며, “이 가설은 역사적 자료 등에 기반한 시나리오 중 하나일 뿐”이며, “이제는 역사학자들의 몫"이라고 연구진은 강조했다.