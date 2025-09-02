여름에도 '모기' 걱정 없는 나라 있다…어딜까?

더운 여름이면 어김없이 나타나 피를 빨아먹는 모기 때문에 많은 사람들이 고통을 겪고 있다. 그런데 전 세계에서 유일하게 모기가 발을 붙이지 못한 나라가 있어 화제다.

과학전문매체 라이브사이언스는 1일(현지시간) 전 세계 중 모기가 서식하지 않는 유일한 나라가 ‘아이슬란드’라고 보도했다.

노르웨이, 스코틀랜드, 그린란드 등 인근 국가에는 다양한 모기가 서식하지만, 아이슬란드만은 예외다. 남극 대륙에도 모기는 없다. 하지만 남극 대륙은 국가로 분류되지 않기 때문에 아이슬란드는 전 세계에서 모기가 없는 유일한 나라다.

그렇다면, 아이슬란드에는 왜 모기가 없을까?

과학자들은 몇 가지 이론을 제시한다. 한 가지 가설은 모기가 아직 아이슬란드에 도달하지 못했다는 것이다. 아이슬란드는 수백 km에 달하는 바다로 분리돼 있어 모기가 날아서 오기엔 어렵다.

하지만 모기는 비행기를 타고 이동하기도 한다. 아이슬란드 대학교 호수학과 명예교수 기슬리 마르 기슬라손은 그린란드에서 아이슬란드로 가는 비행기에서 모기를 잡은 후 확인했다고 밝혔다. 그는 2017년 한 매체와의 인터뷰에서 “모기는 영하 기온에서도 항공기 착륙 장치에서 몇 시간 동안 생존할 수 있다”고 밝혔다.

그렇다면 아이슬란드로 향하는 비행기에서도 보였던 모기가 왜 아직 아이슬란드에서 개체 수가 늘지 못한 것일까?

기슬라손 교수는 모기에게 적합한 번식지가 부족할 가능성은 낮다고 설명했다. 아이슬란드는 공항 근처에는 모기가 알을 낳기에 이상적인 연못과 습지가 많다. 하지만 가장 유력한 이유는 아이슬란드의 혹독한 기후가 꼽힌다.

모기의 알, 유충, 번데기, 그리고 성충의 네 단계로 자라며 성충은 물 속에 알을 낳는다. 이 알이 부화해 유충이 되고, 유충은 번데기에서 자라고 성충이 된다.

런던위생열대의학대학원 곤충 생물학자이자 조교수 로버트 존스는 모기 유충이 성장하려면 얼지 않은 액체 물이 필요하다고 말했다. 캐나다 북극과 같은 극도로 추운 지역에서는 일부 모기들이 알 단계에서 휴면 상태에 들어가 이 시기에 수개월 동안 얼어붙은 물에서도 생존할 수 있다.

아이슬란드 북부 도시 아쿠레이리의 모습 (사진=위키피디아)

그는 "중부 유럽 일부 지역과 같이 따뜻한 곳에서는 모기가 얼지 않는 비교적 보호된 수역에서 알이나 유충의 형태로 겨울을 나거나 굴이나 다른 보호된 장소에 숨어 성충 생태로 살아남을 수 있다"고 밝혔다.

아이슬란드의 기후는 그 중간에 해당한다. 긴 겨울과 가을과 봄의 잦은 동결-해빙 주기로 인해 물 웅덩이는 반복적으로 얼고 녹기를 반복한다. 존스 교수는 "이러한 주기는 모기의 발달을 방해하고 모기 알과 유충이 성충으로 부화하기 전에 죽게 만들어 개체군 정착을 훨씬 어렵게 만든다"고 설명했다.

아이슬란드에 있는 지열 온천은 겨울에도 얼지 않지만, 고위도 지역에 적응한 모기 유충에게는 온도가 너무 높을 수 있다. "게다가 지열수의 화학적 성분 역시 모기의 번식에 적합하지 않을 가능성이 높다"고 그는 덧붙였다.

하지만 기후 변화로 인해 아이슬란드의 모기 없는 상태가 영원히 지속되지 않을 수 있다. 존스 교수는 “봄과 가을이 더 따뜻해지면 얼지 않은 고인 물이 더 오래 지속돼 모기가 영구적으로 번식할 수 있다”고 지적했다.

뉴멕시코 주립대학 생물학과 임모 핸슨 교수도 "현재 미국 북부 지역에서 열대 모기의 서식지가 확장되고 있다"며, 이 지역의 겨울이 따뜻해지고 있기 때문이라고 밝혔다.

향후 아이슬란드에 모기가 생긴다면, 1826년 모기가 없던 하와이의 역사를 따라갈 수도 있다. 하와이는 1826년 유럽과 미국의 배들이 실수로 모기를 들여오기 전까지는 모기가 없던 섬이었다. 하지만, 하와이의 유리한 기후 덕분에 모기가 번성하며 섬 전체로 빠르게 퍼졌다.

존스 교수는 향후 모기가 아이슬란드에 상륙할 가능성은 있지만, 뎅기열이나 치쿤구니아열과 같은 질병을 전파하는 것으로 알려진 숲모기(Aedes)와 같은 질병 매개 모기가 정착할 위험은 여전히 낮다고 밝혔다. 이 곤충들은 생존을 위해 열대 및 아열대 기후가 필요하기 때문으로 지적됐다.