[이종수 창업심리학⑳·끝] 스타트업 실패는 끝 아냐...기업가정신 통해 부활

“나라는 멸망하더라도 역사는 없어질 수 없다고 하였으니, 나라가 형체라면 역사는 그 정신이기 때문이다. 정신만 살아있다면 형체도 부활할 때가 있을 것이다.” (박은식)

독립운동가 박은식 선생의 이 말은 국가의 운명에만 국한되지 않는다. 이는 혁신과 실패가 교차하는 냉혹한 창업의 세계를 관통하는 핵심적인 심리적 원리이기도 하다. 여기서 ‘나라’를 하나의 ‘스타트업’으로, ‘역사’를 ‘기업가 정신’으로 치환해 보자. 스타트업이라는 형체는 사라질 수 있어도, 그 안에 담긴 기업가 정신만 살아있다면, 그 정신은 반드시 새로운 형체를 통해 부활한다. 이것이 바로 실패를 딛고 더 위대하게 도약하는 창업의 심리학이다.

우리는 흔히 스타트업의 성공과 실패를 IPO나 폐업 같은 가시적인 ‘형체’의 결과로만 판단한다. 그러나 이는 단편적인 시각이다. 하나의 스타트업이 문을 닫는 것은 국가의 멸망처럼 뼈아픈 일이지만, 그 과정에서 창업가와 팀이 축적한 경험, 즉 실패의 원인에 대한 처절한 분석, 고객에 대한 깊은 이해, 기술적 노하우, 그리고 무엇보다 ‘다시 일어서겠다’는 불굴의 의지는 사라지지 않는 ‘역사’로 남는다.

심리학적으로 이는 ‘외상 후 성장(Post-traumatic Growth)’ 모델로 설명할 수 있다. 극심한 스트레스나 실패라는 외상을 겪은 개인이, 사건 이전보다 오히려 더 긍정적인 심리적 변화를 경험하는 현상이다. 실패한 창업가는 ‘나는 실패자’라는 고정된 사고방식에 갇히는 대신, ‘이번 실패를 통해 무엇을 배웠는가’를 묻는 성장 사고방식을 통해 자신의 ‘역사’를 재해석한다. 이 과정에서 얻는 회복탄력성과 통찰력이야말로 다음 창업의 가장 단단한 자산이 된다.

이러한 ‘정신’의 부활을 가장 극적으로 보여준 인물은 애플의 스티브 잡스다. 그는 자신이 세운 애플이라는 ‘나라’에서 쫓겨나는 수모를 겪었다. 그의 첫 번째 형체는 사실상 멸망한 것이나 다름없었다. 하지만 그는 넥스트(NeXT)와 픽사(Pixar)를 통해 자신의 비전과 철학이라는 ‘정신’을 더욱 날카롭게 벼렸다. 결국 애플은 그의 살아있는 ‘역사’와 ‘정신’을 다시 수혈받아 비로소 완벽한 ‘형체’로 부활할 수 있었다. 만약 잡스가 첫 실패에 좌절해 정신을 포기했다면, 오늘날의 애플은 존재하지 않았을 것이다.

이종수 교수

최근의 사례로는 업무용 메신저 ‘슬랙(Slack)’의 탄생이 있다. 슬랙의 전신은 ‘글리치(Glitch)’라는 온라인 게임이었다. 창업자 스튜어트 버터필드와 그의 팀은 게임 개발이라는 ‘형체’를 만드는 데는 실패했다. 그러나 게임을 개발하는 과정에서 팀원 간의 원활한 소통을 위해 자체적으로 만들었던 내부 커뮤니케이션 툴, 그것이야말로 그들의 문제 해결을 향한 ‘정신’의 결정체였다. 그들은 실패한 게임(형체)을 과감히 버리고, 그 안에 살아 숨 쉬던 협업의 정신(역사)을 꺼내 ‘슬랙’이라는 새로운 형체로 완벽하게 부활시켰다.

슬랙의 사례는 스타트업 용어인 ‘피보팅(Pivoting)’의 본질을 정확히 보여준다. 피보팅은 단순히 사업 방향을 바꾸는 기술적 행위가 아니다. 그것은 멸망해가는 ‘형체’에 대한 미련을 과감히 버리고, 그 안에 살아있는 ‘정신’의 정수를 구해내 새로운 땅에서 부활시키는 결단에 가깝다.

많은 창업가들이 초기의 아이디어라는 형체에 집착하다 정신까지 함께 소멸시키는 우를 범한다. 그러나 현명한 창업가는 형체가 정신을 담는 그릇임을 이해한다. 그릇이 깨질 것 같으면, 내용물을 쏟아버리기 전에 새로운 그릇으로 옮겨 담을 줄 아는 것, 이것이 바로 실패의 역사를 성공의 역사로 전환하는 피보팅의 심리학이다.

결국 창업의 본질은 단 하나의 완벽한 ‘형체’를 한 번에 만들어내는 것이 아니다. 오히려 수많은 실패와 도전을 통해 자신만의 ‘역사’를 써 내려가고, 그 과정에서 단련된 ‘정신’을 결코 잃지 않는 것에 있다. 이 정신은 단순히 열정만을 의미하지 않는다. 그것은 시장에 대한 데이터, 인간관계에 대한 통찰, 기술의 흐름을 읽는 지혜, 그리고 실패를 자산으로 전환하는 회복탄력성이 응축된 총체적 역량이다.

따라서 우리는 창업 생태계를 바라보는 시각을 바꿔야 한다. 유니콘이라는 화려한 ‘형체’의 탄생에만 환호할 것이 아니라, 실패했음에도 불구하고 다시 도전하는 창업가의 살아있는 ‘정신’에 더 큰 가치를 부여해야 한다.

실패한 스타트업은 소멸된 비용이 아니라, 다음 혁신의 씨앗을 품은 살아있는 역사 교과서다. 박은식 선생의 말처럼, 정신만 살아있다면 형체는 언제든 다시 세울 수 있다. 지금 이 순간에도 실패의 역사 속에서 부활을 준비하는 모든 창업가의 위대한 정신에 응원을 보낸다.

*그동안 부족한 필자의 글을 읽어주신 지디넷코리아 독자 여러분들께 진심으로 감사 인사를 전합니다.

◆ 이종수 교수는...

▲학력

-서울대 산업공학 학사

-서울대 인간공학 석사

-서울대 인간공학 박사 수료

▲경력

-전/SK이노베이션 기술개발기획 팀장

-전/벤처기업 창업 및 M&A

-전/벤처캐피털 투자본부장(부사장)

-현/서울대학교 SNU공학컨설팅센터 산학협력중점교수

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.