[이종수 창업심리학⑱] 성공은 '발견'이 아니라 '발명'

"현재는 모든 과거의 필연적인 산물이며, 모든 미래의 필연적인 원인이다"(파스칼)

우리는 창업을 ‘유레카!’의 순간과 동일시하곤 한다. 차고에서, 샤워실에서, 번뜩이는 아이디어가 섬광처럼 스치고, 그 아이디어가 세상을 바꿨다는 식의 영웅서사다. 하지만 파스칼의 통찰처럼, 세상의 어떤 것도 홀로 존재하지 않는다.

모든 현재가 과거의 결과이듯, 모든 미래는 현재 행동의 필연적인 결과물이다. 이런 관점에서 창업의 심리학을 재정의할 수 있다. 창업은 참신한 아이디어를 ‘발견’하는 행위가 아니라, 확정된 미래를 ‘발명’해가는 치밀한 여정이다.

성공적인 창업가들의 심리 기저에는 세상을 읽는 독특한 관점이 있다. 그들은 현재를 단절된 점이 아닌, 과거로부터 이어져 온 거대한 흐름의 연장선으로 본다. 기술 발전, 사회 변화, 해결되지 않은 문제들. 이 모든 과거 산물들이 모여 ‘지금 여기’에 어떤 균열과 기회를 만들었는지 포착한다. 그들에게 좋은 사업 아이템이란 허공에서 떨어진 것이 아니라, 과거와 현재를 면밀히 분석했을 때 ‘나올 수밖에 없는’ 필연적인 결론에 가깝다.

이러한 통찰을 ‘미래 전망(Prospection)’이라는 심리학적 개념으로 설명할 수 있다. 이는 단순히 미래를 꿈꾸는 것이 아니라, 미래의 특정 상태를 명확하게 설정하고 그곳에 도달하기 위해 현재부터 역으로 행동을 설계하는 능력이다. 성공한 창업가는 미래에 가서 현재를 돌아보는 ‘정신적 시간여행자’와 같다. 그들은 자신이 만들고자 하는 미래가 ‘반드시 올 것’이라는 확신을 가지고, 그 미래를 현실로 만들기 위한 ‘원인’들을 현재에 하나씩 심기 시작한다.

이러한 서사를 가장 극적으로 보여주는 인물은 테슬라의 일론 머스크다. 그는 단순히 ‘전기차’라는 기발한 아이디어를 낸 것이 아니다. 그는 기후 변화라는 과거의 과학적 경고와 배터리 기술 발전이라는 현재의 기술적 특이점을 연결했다. 그리고 ‘지속가능한 에너지 사회’라는 확정된 미래를 설정했다. 그에게 테슬라와 스페이스X는 그 미래를 앞당기기 위해 현재에 심어야 할 ‘필연적인 원인’이었다.

기가팩토리를 건설해 배터리 생산 단가를 낮추고, 슈퍼차저 네트워크를 전 세계에 구축하며, 로켓 재사용 기술을 개발하는 그의 모든 행동은 ‘만약 성공한다면’이라는 가정법이 아니다. ‘이 행동들이 쌓이면 내가 설정한 미래가 온다’는 인과관계의 서사다. 그는 미래를 예측하는 점쟁이가 아니라, 행동으로 미래를 증명하는 설계자에 가깝다.

미국 핀테크 스타트업 스트라이프(Stripe) 역시 마찬가지다. 창업자인 콜리슨 형제는 인터넷의 폭발적인 성장(과거)에도 불구하고, 개발자들이 온라인 결제 시스템을 도입하는 과정이 여전히 복잡하고 어렵다(현재)는 사실에 주목했다. 그들이 설정한 미래는 ‘인터넷 비즈니스의 GDP를 높인다’는 것이었고, 이를 위한 필연적 원인은 ‘단 몇 줄의 코드로 결제를 해결하는 것’이었다. 스트라이프의 성공은 기발함이 아니라, 문제의 본질을 꿰뚫고 가장 확실한 인과관계를 만들어낸 논리의 승리였다.

결국 창업가의 가장 중요한 역할은 이 ‘필연성의 서사’를 구축하고 전파하는 것이다. 투자자에게는 “과거와 현재의 흐름상 이 미래는 필연적이며, 우리의 행동은 그 미래를 현실로 만들 가장 확실한 원인입니다”라고 설득한다. 팀원들에게는 “우리의 고된 하루하루는 무작위한 노력이 아니라, 확정된 미래를 향한 벽돌을 한 장씩 쌓는 위대한 과정이다”라며 동기를 부여한다.

파스칼의 문장으로 돌아가 보자. 위대한 창업은 현재에 대한 불만에서 시작될지 모르나, 미래에 대한 확신으로 완성된다. 그들의 심리는 불안한 도박사의 심리가 아니라, 자신이 놓은 돌 하나하나가 결국 승리라는 집을 완성할 것을 아는 프로 기사의 심리와 같다. 당신이 창업을 꿈꾼다면 스스로에게 물어야 한다. 나는 어떤 기발한 아이디어를 찾고 있는가, 아니면 어떤 필연적인 미래를 만들고 싶은가. 그 답에 따라 당신의 여정은 표류가 될 수도, 항해가 될 수도 있을 것이다.

◆ 이종수 교수는...

▲학력

-서울대 산업공학 학사

-서울대 인간공학 석사

-서울대 인간공학 박사 수료

▲경력

-전/SK이노베이션 기술개발기획 팀장

-전/벤처기업 창업 및 M&A

-전/벤처캐피털 투자본부장(부사장)

-현/서울대학교 SNU공학컨설팅센터 산학협력중점교수

*본 칼럼 내용은 본지 편집방향과 다를 수 있습니다.