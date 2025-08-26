농협은행, 원화 스테이블코인으로 K팝 저작권 구매 테스트 진행

NH농협은행이 발행한 원화 스테이블코인으로 K-콘텐츠 자산 기반 토큰증권(STO)을 결제하고 정산하는 프로젝트를 진행한다.

26일 농협은행은 아톤·뮤직카우와 스테이블코인·STO를 연계한 융합 사업모델 검증을 위해 3자 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

프로젝트는 해외 K팝 팬들이 원화 스테이블코인을 사용해 K팝 저작권 STO를 구매하는 시나리오로 구성됐다. 개인과 법인 고객들은 환율 리스크 없이 실시간으로 결제·정산할 수 있을 것으로 관측된다.

25일 뮤직카우 본사에서 열린 협약식에서 (사진 왼쪽부터) 아톤 김종서 의장, 농협은행 강태영 은행장, 뮤직카우 정현경 의장이 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약은 국내 디지털자산 법제화가 가속화되는 상황에서 K-컨텐츠 실물자산 기반 STO와 결제·정산용 스테이블코인을 결합해 자산 유동성 확대와 투명한 거래 인프라를 검증하려는 취지에서 추진됐다.

강태영 농협은행장은 “이번 테스트는 K-콘텐츠 기반 디지털 자산과 전통금융이 만나는 새로운 전환점이 될 것”이라며 “보다 건강하고 안정적인 디지털자산 생태계 조성에 앞장서겠다”고 말했다.

한편, NH농협은행은 지난해 12월 조각투자사업자의 STO 발행을 지원하는 메인넷을 구축했다. 올해 4월에는 오픈블록체인·DID협회(OBDIA)내에 13개 주요 시중은행이 참여하는 스테이블코인 분과를 상설조직으로 신설하고 제도화 가능성과 은행 비즈니스 적용 방안을 검토 중이다.