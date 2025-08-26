토스 "은행 중심 스테이블코인 발행, 통화정책 부정적 영향 최소화"

토스(비바리퍼블리카)의 금융경영연구소 '토스인사이트'가 스테이블코인에 관한 첫 보고서를 발간했다.

26일 토스인사이트는 스테이블코인 보고서 3부작 중 총론 성격에 해당하는 '스테이블코인: 새로운 금융 인프라의 부상'을 내놨다고 밝혔다. 토스인사이트는 손병두 전 금융위원회 부위원장이 대표를 맡고 있어, 향후 금융당국 정책에도 영향을 줄 지 귀추가 가주목된다.

이 보고서에서 토스인사이트는 은행을 중심으로 한 스테이블코인 발행이 우려됐던 문제를 그나마 줄일 일수 있다고 설명했다. 원화 스테이블코인의 안정적 신뢰 구축 및 유동성 문제를 최소화하기 위해 은행 등 기존 금융기관 중심의 컨소시엄 또는 신탁 구조를 기반으로 원화 스테이블코인을 발행할 수 있다는 부연이다.

토스인사이트 김현만 연구위원은 "기존 시스템 내 금융규제와 감독 도구를 통한 준비금 투명성 확보가 용이하고 여러 금융기관의 자본력을 활용해 초기에 대규모의 유동성 풀을 형성할 수 있다"며 "금융기관 컨소시엄 기반 발행 구조는 준비금 구성 등에 대한 사전적 규제를 통해 통화정책에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데도 기여할 수 있다"고 언급했다.

이는 이창용 한국은행 총재가 주장해온 것과 궤를 같이한다. 이 총재는 지속해서 은행 중심으로 스테이블코인 발행을 허용하되, 비은행과 은행이 49대 51로 지분을 투자하는 컨소시엄 형태로도 스테이블코인 발행을 염두에 둘 수 있다고 말한 바 있다.

한편, 토스인사이트는 이번 보고서를 시작으로, 스테이블코인의 ‘규제·감독 편’과 ‘비즈니스 전략 편’을 순차적으로 발간해 시리즈를 완성할 예정이다.

홍기훈 토스인사이트 연구소장은 “스테이블코인은 기존 금융 체계와 디지털 경제를 연결하는 중요한 고리로 주목받고 있다”며 “이번 보고서가 스테이블코인에 대한 건설적 논의와 정책적 대응 방안을 설계하는 데 기초 자료로 활용되기를 바란다”고 밝혔다.