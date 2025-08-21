서클, 이창용 한국은행 총재와 면담 중

스테이블코인 USDC 발행사인 서클이 한국은행 총재 등과 회담을 진행 중이다.

한은에 따르면 21일 오후 서울 중구 한은에 히스 타버트 서클 총괄사장이 이창용 총재와 금융결제국, 디지털화폐실 등 스테이블코인과 관계한 부처 관계자들과 대화를 나누고 있다.

한은 관계자는 "서클 측의 요청으로 면담이 성사됐다"고 설명했다.

한국은행 전경.

어떤 이야기가 오가고 있는지는 알려지지 않은 상태다.

다만, 한은이 예금 기반의 토큰으로 실거래를 테스트한 '한강 프로젝트'를 진행한 바 있고 2차 테스트를 스테이블코인 관련 규제 도입으로 유예한 만큼 스테이블코인 발행이 미치는 영향 등에 대해 대화할 것으로 관측된다.

이창용 총재는 우리나라의 스테이블코인 발행이 은행을 중심으로 점진적으로 확대돼야 한다고 주장해왔는데, 이에 대한 타버트 총괄 사장의 견해도 제시될 것으로 예상된다.

서클은 이창용 한은 총재 만남을 시작으로 22일에는 진옥동 신한금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장, KB국민은행, 정진완 우리은행장을 만나고 업비트·빗썸·코인원 거래소와도 회동을 갖는다.