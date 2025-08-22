오픈에셋, 아시아 최대 블록체인 카이아와 스테이블코인 생태계 구축 맞손

블록체인 핀테크 전문기업 오픈에셋(대표 김경업)은 아시아 대표 블록체인 메인넷 운영사 카이아 DLT 재단(카이아)과 스테이블코인 발행 및 유통 활성화를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

오픈에셋은 한국은행 CBDC 모의실험을 성공적으로 수행하고 복수의 시중은행과 ‘이중서명 스테이블코인 발행 시스템’ 기술 검증을 마친 국내 최고 수준의 디지털 화폐 발행 역량을 보유하고 있다. 이를 기반으로 자체 원화 스테이블코인 ‘KRWO(가칭)’ 발행과 기업 고객 대상 원스톱 발행 대행 서비스를 병행하는 투트랙 전략으로 시장을 선도할 계획이다.

오픈에셋은 카카오 내 한국은행 CBDC 사업팀과 스테이블코인 사내벤처 Won CIC를 모태로, 클레이튼(현 카이아) 메인넷과 디지털 지갑 ‘클립’을 개발한 핵심 인력이 설립한 기업이다.

카이아는 클레이튼과 라인 테크 플러스의 핀시아 블록체인을 통합한 아시아 최대 웹3 생태계로 2억 5천만 명 이상의 잠재 사용자를 기반으로 하고 있다. 오픈에셋은 카이아의 성능·안정성·방대한 사용자 풀을 활용해 스테이블코인의 실사용 사례를 빠르게 확보하고 대중화를 이끌겠다는 전략이다.

김경업 오픈에셋 대표는 “이번 파트너십은 한국 디지털 금융의 새로운 표준을 제시하는 출발점”이라며 “CBDC 프로젝트 경험을 기반으로 안전한 원화 스테이블코인 ‘KRWO’를 선보이고, 기업에는 완벽한 웹3 금융 파트너가 되겠다”고 밝혔다.

샘 서 카이아 의장은 “클레이튼 시절부터 기술력을 입증한 오픈에셋과의 협력은 카이아가 ‘글로벌 스테이블코인 허브’로 도약하는 핵심 동력이 될 것”이라고 말했다.