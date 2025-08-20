문체부, '2025 부산국제마케팅광고제' 개최 예고...AI와 인간 창의력 조망

문화체육관광부(장관 최휘영)는 부산광역시, 부산국제마케팅광고제조직위원회(위원장 박형준)와 함께 시그니엘 부산 및 해운대 일원에서 ‘2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)’를 개최할 예정이라고 20일 밝혔다.

제18회를 맞이한 ‘부산국제마케팅광고제’는 아시아 최대 규모이자 국내 유일의 광고제로, 매년 2만5천여 명이 모이는 주요 광고제다. 올해는 오는 27일부터 29일까지 진행하며 ‘에이아이버타이징(AI-vertising), 인공지능 광고 마케팅 시대’를 주제로 인공지능과 인간의 창의력이 함께 만들어가는 새로운 광고의 가능성을 조명하고, 업계 전반의 흐름과 변화를 짚어볼 예정이다.

지난 2월 초부터 약 4개월간 출품작을 모집한 이번 광고제에서는 74개국, 302명의 심사위원이 참여한 온라인 예선 심사를 거쳐 본선 진출작을 발표했다. 20개국, 34명의 본선 심사위원이 본선 진출작을 대상으로 세 차례의 심사를 진행한 후 오는 29일 시그니엘 부산에서 열리는 시상식에서 최고 영예상인 ‘올해의 그랑프리(Grand Prix of the Year)’ 2편을 포함한 주요 수상작을 공개한다.

2025 부산국제마케팅광고제 포스터.

올해 학술대회(콘퍼런스)에서는 기조연설을 포함해 강연 약 40개를 준비했다. 기조연설은 ▲제일기획 김종현 대표가 ‘인공지능(AI) 시대에 클라이언트에게 지속적인 가치를 제공하는 방안’ ▲아이리스 월드와이드(Iris Worldwide)의 북미 최고 제작 책임자 알렉스 아브란테스(Alex Abrantes)가 ‘창의성이 기술의 한계를 뛰어넘기 위해 필요한 전략과 접근법’을 주제로 발표한다.

또 ▲스냅챗(Snap Inc.) 중동 북아프리카 지역 제작 전략 총괄 책임자 샤멀 라후드(Samer Lahoud)는 ‘창의성 증강: 증강현실(AR), 인공지능(AI) 그리고 문화가 만나는 곳’이라는 주제로 청중을 만난다.

대중을 사로잡는 콘텐츠로 유튜브와 방송을 넘나들며 활약하고 있는 과학 해설자(커뮤니케이터) 궤도(본명 김재혁)와 방송인 노홍철도 무대에 오른다. ▲궤도는 ‘인공지능(AI) 시대의 콘텐츠 제작: 인공지능(AI)을 아는 만큼, 콘텐츠는 달라진다’ ▲예측불허의 에너지와 독창적인 감각으로 대한민국 방송계를 대표해 온 노홍철은 ‘정답 없음의 정답: 예측불허가 콘텐츠가 되는 순간’을 주제로 콘텐츠 전략을 전한다.

세계 각국의 신진 창작자를 발굴·육성하기 위한 마케팅·광고 경진대회 ‘뉴스타즈(11개국 84명)’와 ‘영스타즈(9개국 98명)’도 개최한다. 두 대회는 현장에서 공개하는 주제에 맞춰 창의적인 아이디어와 캠페인을 30시간 내 기획·제작해 경합하는 방식으로 진행한다. 참가자들은 단순한 경쟁을 넘어 세계 각국의 젊은 창작자들과 교류하며 영감을 나누고, 마케팅·광고·디지털 분야의 세계적인 전문가로 구성한 심사위원단의 평가와 다양한 특별 강연을 통해 역량을 키운다. 수상자에게는 국내외 주요 광고회사의 직무실습(인턴십) 기회를 제공할 계획이다.

문체부 임성환 미디어정책국장은 “AI와 같은 신기술, 패스트(FAST, Free Ad-Supported Streaming TV)와 같은 신규서비스가 확산하는 환경변화 속에서 국내 광고산업 역시 새로운 국면을 맞이하고 있다”라며 “문체부도 새로운 환경변화에 직면한 광고산업에 지속적으로 관심을 갖고 지원을 확대해 나가겠다”라고 전했다.