교육장관 후보에 최교진...공정위 주병기·금융위 이억원

이재명 대통령은 13일 교육부 장관 후보자에 최교진 세종특별자치시교육청 교육감, 공정위원장 후보자에 주병기 서울대 교수, 금융위원장 후보자에 이억원 서울대 특임교수, 여성가족부 장관 후보자에 원민경 변호사를 발탁했다.

또 대통령 소속 국가교육위원장와 농어촌특별위원장에 차정인 부산대 법학전문대학원 교수, 김호 단국대 교수를 각각 내정했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 오후 대통령실에서 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

강 비서실장은 최 후보자에 대해 “중학교 교사부터 교육감까지 40여년을 헌신한 자타공인 교육 전문가”라며 “전국 시도교육감 협의회장과 균형발전위 자문위원을 역임해 지역 균형에 대한 이해도도 높다”고 소개했다.

또 주 후보자에 대해 “소득불평등 해결과 공정한 경제 체제를 연구해 온 학자”라며 “고질적 불공정을 타파하고 공정한 시장질서 확립이라는 국정 철학을 치밀하게 구현하고 경제 검찰의 새로운 수장이 될 것”이라고 말했다.

이 후보자에 대해서는 “경제 관료로 쌓은 경륜을 바탕으로 서민의 눈물을 닦는 금융 정책과 건전한 자본시장 활성화 등 이재명 정부의 금융 철학을 충실히 구현할 것”이라고 설명했다.

원 후보자에 대해서는 “민변 여성인권위원장과 국회 성평등 자문위원회 등을 거치며 여성과 사회적 약자의 인권을 위해 활동해 온 법조인”이라며 “양성평등을 지향하는 대통령 뜻에 부응해 통합과 포용으로 성평등 대한민국을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.

차정인 내정자와 김호 내정자에 대해서는 각각 “교육 정책의 올바른 방향을 수립해 나갈 것”, “누구나 살고 싶은 농촌을 만들겠다는 이 대통령 공약을 이행하기 위해 생생한 현장의 목소리로 자문할 것”이라고 했다.