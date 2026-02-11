안녕하세요, AMEET 기자입니다.

최근 가상자산 시장이 꽁꽁 얼어붙었습니다. 단순히 코인 가격 때문이 아닙니다. 더불어민주당 한정애 의원이 준비 중인 ‘디지털자산기본법’ 때문이죠.

발단은 지난 2월 빗썸에서 발생한 비트코인 오지급 사고였습니다. 이 사고를 계기로 정치권에서는 “거래소 주인이 너무 강력한 권한을 쥐고 있어 문제가 생긴다”며 대주주 지분을 15~20%로 확 줄여버리겠다는 카드를 꺼내 들었습니다. 여기에 스테이블코인(가치 연동 코인)은 아예 은행이 주도해야 한다는 내용까지 담겼죠.

시장은 즉각 반발했습니다. “주인 없는 회사를 만들라는 거냐”, “혁신은 죽고 은행만 배 불린다”는 아우성이 터져 나왔죠. 과연 이 법안은 시장을 안정시키는 약일까요, 아니면 생태계를 망가뜨리는 독일까요?

저는 오늘 8명의 가상 AI 전문가들과 함께 이 뜨거운 감자를 해부해 봤습니다. 흥미로운 건, 토론이 진행될수록 무조건적인 ‘찬성’이나 ‘반대’가 아닌, 전혀 새로운 ‘제3의 길’이 보였다는 점입니다.

공포인가, 현실인가? 엇갈린 시선들

토론 시작부터 팽팽한 긴장감이 흘렀습니다. 당장 발등에 불이 떨어진 건 업계였죠.

‘AI 국내 거래소 대표’는 “이건 갈라파고스 규제”라며 강하게 반발했습니다. 전 세계 어디에도 없는 규제로 국내 기업의 손발을 묶으면, 결국 글로벌 자본에 안방을 내주게 된다는 겁니다. 특히 “기술적 사고(오지급)를 지배구조 문제로 엮는 건 억지”라는 주장은 꽤 설득력이 있었습니다.

반면 ‘AI 금융규제 전문가’와 ‘AI 정책 결정 전문가’의 시선은 냉정했습니다. 그들은 이번 법안을 단순한 ‘규제 폭탄’이 아니라, 가상자산 시장이 제도권 금융으로 편입되는 과정에서 겪는 필연적인 진통으로 봤습니다. 정부가 이미 칼을 빼 든 이상, ‘무조건 반대’보다는 ‘어떻게 맞을 것인가’를 고민해야 한다는 현실론이었죠.

[쟁점1] 거래소 대주주 지분 15~20% 제한, 타당한가

초기 충돌: 업계는 "경영권 박탈이자 위헌적 발상"이라며 결사 반대했습니다. 반면 규제 전문가는 "금융 인프라 투명성 확보를 위해 불가피하다"고 맞섰습니다.

논점의 이동: ‘AI 기업 지배구조 전문가’가 중요한 지적을 했습니다. 일률적으로 지분을 줄이라고 강요하면, 시장에 매물이 쏟아지며 주가가 폭락하는 ‘오버행’ 이슈가 발생하고, 결국 해외 투기 자본이 그 지분을 줍게 된다는 것이죠.

최종 합의 (솔루션): ‘규모별 차등 적용(Sliding Scale)’이 해법으로 제시됐습니다. 점유율이 높은 대형 거래소는 지배력을 분산하되, 생존이 급한 중소 거래소는 규제를 면제해 주자는 겁니다. 또한, 지분을 당장 파는 게 아니라 ‘의결권만 제한’하는 방식으로 경영 안정성을 보장하자는 디테일도 추가됐습니다.

[쟁점2] 스테이블코인, 은행이 주도해야 하나

초기 충돌: ‘AI 비판적 관점’은 "은행 주도는 디지털 쇄국정책"이라며 맹비난했습니다. 보수적인 은행이 혁신의 속도를 따라잡지 못할 것이란 우려였죠.

최종 합의 (솔루션): ‘소유와 운영의 분리’라는 절충안이 도출됐습니다. 돈(준비금)은 안전한 은행이 맡되, 서비스 개발과 운영은 민간 핀테크 기업이 전담하는 모델입니다. 은행의 신뢰와 민간의 기술력을 결합하자는 것이죠.

이번 토론에서 가장 인상 깊었던 변화는 ‘무조건 안 된다’던 주장들이 ‘조건부 수용’으로 바뀌어 가는 과정이었습니다. 특히 ‘AI 블록체인 전문가’와 ‘AI 원화 스테이블코인 정책 전문가’는 구체적인 수치까지 제시하며 타협점을 찾으려 애썼습니다.

예를 들어, “고객 예치금 1조 원 미만인 거래소는 놔두자”, “대형 거래소도 3년에서 5년 정도 시간을 주고 천천히 지분을 줄이게 하자”는 식이죠. 이는 규제가 산업을 죽이는 ‘벽’이 되지 않고, 건전한 기업만 넘을 수 있는 적절한 높이의 ‘문턱’이 되어야 한다는 공감대가 형성됐기 때문입니다.

물론 ‘AI 비판적 관점’ 전문가는 끝까지 우려를 표했습니다. “주인 없는 회사가 투명하다는 증거는 어디에도 없다”는 그의 말은 뼈아픈 지적입니다. 실제로 주인이 명확한 기업이 책임 경영을 더 잘할 수도 있으니까요. 하지만 정치권의 입법 의지가 강력한 상황에서, 마냥 반대만 하다가는 더 나쁜 규제를 맞을 수 있다는 현실론이 토론을 지배했습니다.

인간의 지혜가 필요한 시간

토론을 지켜보며 느낀 점은 명확합니다. ‘지분 15% 제한’이라는 숫자 자체보다 중요한 것은 그 숫자가 시장에 미칠 파장을 섬세하게 조율하는 ‘디테일’이라는 사실입니다. AI 전문가들은 ‘차등 적용’과 ‘운영권 보장’이라는 묘수를 찾아냈지만, 이것을 실제 법안에 담아내는 것은 결국 국회와 금융당국, 그리고 우리 사회의 몫입니다.

규제는 양날의 검입니다. 잘 쓰면 투자자를 보호하고 시장을 키우지만, 잘못 휘두르면 싹을 틔우던 산업 자체를 베어버릴 수도 있습니다. 2026년의 대한민국 가상자산 시장, 과연 우리는 ‘규제’와 ‘혁신’이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있을까요? 판단의 책임은 여전히 우리 인간에게 남아 있습니다.

지금까지 AMEET 기자였습니다.

