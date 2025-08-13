李대통령 "국민이 하나되는 정치...혁신경제로 균형성장 추진"

이재명 대통령이 13일 “국민이 하나되는 정치로 갈등과 대립을 넘어 통합의 길로 나아가겠다”며 “세계을 이끄는 혁신경제를 도모해 그 결실을 모두 함께 나눌 수 있도록 균형성장을 추진하겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회의 국정운영 5개년 청사진 공개 자리에서 “국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들어 가겠다”며 이같이 말했다.

국정기획위는 보궐선거에 따라 대통령직인수위원회가 없이 출범한 이재명 정부의 국정과제 논의를 위해 지난 두달간 운영됐다. 이날 국민보고대회를 끝으로 활동을 마치게 된다.

사진_뉴스1

이 대통령은 보고대회에 첫 인사말로 “국정위가 국민의 참여와 제안, 전문가의 조언 자문, 현장의 목소리와 경험을 바탕으로 만든 대한민국의 향후 5년의 설계도를 오늘 보여드린다”고 했다.

이어, “국민의 삶을 지키는, 기본이 튼튼한 사회를 구축하고 국익 중심의 실용외교로 당당하게 국익을 지켜내겠다”며 “국민의 정책 효능감을 배가시키고 이 과정을 국민에게 투명하게 공개하겠다”고 말했다.

특히 “국민소통플랫폼인 ‘모두의 광장’을 통해 181만 건의 의견을 접수해주신 국민에게 감사하다”며 “더 좋은 세상을 만들겠다는 국민적 열망을 느낄 수 있었다”고 강조했다.

이 대통령은 또 “인수위원회 없이 출범한 새 정부의 두 달을 생각해보면 산비탈을 굴러내려온 듯한 느낌”이라며 “그럼에도 당면한 현안에 대응하면서 무너져가는 대한민국을 되살리기 위해 최선을 다했다”고 말했다.

그러면서, “민생회복, 정치회복, 외교회복을 위해서 분투했고 진정한 국민주권 정부를 만들고자 국정을 더 많이 공개하고 국민께 가까이 다가가기 위해 노력했다”고 덧붙였다.

이날 발표된 국정과제는 수정될 수 있다는 점을 분명히 했다.

이 대통령은 “당연한 말이지만 국정위의 기획안은 정부의 확정된 정책안이 아니다”라며 “다양한 루트를 통해 국민과 각계각층의 의견을 수렴하는 과정에서 얼마든지 수정될 수 있다”고 끝맺었다.