李대통령 25일 트럼프와 백악관에서 정상회담

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일 미국 워싱턴에서 첫 정상회담을 갖는다.

강유정 대통령실 대변인은 12일 오전 브리핑에서 “이 대통령이 트럼프 대통령의 초청으로 25일 한미 정상회담 개최를 위해 24일부터 26일까지 미국을 방문할 예정”이라고 밝혔다.

이 대통령은 24일 미국으로 출발, 25일 한미 정상회담과 업무 오찬을 진행한다. 이후 26일 귀국행 비행기에 오른다.

사진_뉴스1

회담에서는 앞서 타결된 관세 협상의 세부 내용을 확정하고 한미동맹과 국방비 증액 문제와 같은 현안을 중점적으로 논의할 것으로 보인다.

강 대변인은 “회담은 한미 정상 간 첫 대면으로 두 정상은 변화하는 국제 안보와 경제 환경에 대응해 한미동맹을 미래형 포괄적 전략 동맹으로 발전시켜 나가기 위한 방안을 논의할 예정”이라고 설명했다.

이어, “굳건한 한미 연합 방위 태세를 더욱 강화해 나가는 가운데 한반도의 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것”이라며 “두 정상은 이번에 타결된 관세 협상을 바탕으로 반도체, 배터리, 조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제협력과 첨단기술, 핵심 광물 등 경제안보 파트너십을 양국 간 더욱 강화하기 위한 방안에 대해서도 협의할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.

이 대통령은 취임 82일 만에 미국 정상과 단독 양자 회담을 하게 됐다.