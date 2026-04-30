우주서 본 ‘붓 자국’...수마트라 강에 무슨 일? [우주서 본 지구]

푸르른 강 위에 마치 붓으로 그린 듯한 독특한 무늬가 위성 사진에 포착돼 관심을 모으고 있다.

과학매체 라이브사이언스는 미국 항공우주국(NASA) 지구관측 위성 랜드셋 8이 2024년 촬영한 인도네시아 수마트라 섬 로칸 강의 모습을 최근 보도했다.

로칸 강은 수마트라 섬에 위치한 길이 약 350㎞의 수로로, 인도양에 자리한 이 섬은 면적 약 44만㎢에 달하는 세계 여섯 번째로 큰 섬이다. 강은 수마트라 서부의 바리산 산맥에서 발원해 북쪽 해안으로 흐른 뒤 말라카 해협으로 유입된다. 이 과정에서 민물과 바닷물이 섞이는 기수역이 형성되며, 사진 속에서는 하랑 섬 양쪽으로 물길이 나뉘는 모습이 포착됐다.

랜드샛 8호 위성이 로칸 강 하구에서 마치 붓으로 그린 듯한 무늬를 포착했다. (이미지=NASA/랜드샛)

로칸 강은 모래와 토사 등 퇴적물이 풍부해 물빛이 종종 황색을 띠는 것이 특징이다. NASA 지구관측소에 따르면, 이러한 퇴적물은 조수의 영향으로 강바닥에서 지속적으로 끌어올려진다.

촬영 당시에는 썰물이 진행 중이어서 퇴적물이 서서히 바다로 이동하고 있었으며, 이로 인해 위에서 내려다본 강 표면에는 마치 붓 자국처럼 보이는 줄무늬가 형성됐다. 지구관측소 관계자는 이러한 패턴이 강을 추상화 같은 모습으로 보이게 만든다고 설명했다.

이미지=NASA/랜드샛

해당 위성 사진은 2024년 6월 보름달인 ‘스트로베리 문’ 시기에 촬영된 것으로, 이로 인해 발생한 높은 조수의 영향도 반영됐다. 당시 만조 수위는 간조보다 최대 5m까지 높아졌으며, 이는 보름달 직후 해와 달이 일직선에 가까워지며 중력 작용이 강화되는 ‘사리’ 현상 때문이다.

관련기사

로칸 강 하구에서는 조수 간만의 차가 클 뿐만 아니라, 만조 시 거대한 파도처럼 바닷물이 상류로 밀려드는 해일 현상도 정기적으로 발생한다. 이러한 현상은 하구가 좁고 조차가 큰 지역에서만 나타나는 비교적 드문 사례로 꼽힌다.

2022년 연구에 따르면 이 같은 해일은 대량의 퇴적물을 강 상류로 이동시키는 역할을 한다. 라이브사이언스는 위성 사진 촬영 이전에 해일이 발생했다면, 이미지에 나타난 퇴적물 줄무늬가 더욱 복잡하게 뒤섞였을 가능성도 있다고 말했다.