바다도 중동 전쟁 몸살…시커먼 기름, 우주서 포착 [우주서 본 지구]

미국의 이란 공습으로 시작된 중동전쟁으로 페르시아만 일대 석유 시설과 유조선이 타격을 입은 가운데, 대규모 기름 유출 장면이 우주에 있는 위성에 포착됐다.

라이브사이언스와 CNN은 22일(현지시간) 최근 촬영된 위성 이미지를 통해 이란 인근 해역에서 발생한 기름 유출 상황이 확인됐다고 전했다.

4월 10일에 촬영된 위성 사진은 이란의 라반 섬(왼쪽) 해안에서 유출된 기름이 보호 야생동물 보호구역인 시드바 섬(오른쪽)으로 향하고 있는 모습을 보여준다. (이미지=코페르니쿠스 센티넬-2/ESA)

지난 10일 촬영된 사진에는 이란 라반 섬 인근 해역에서 유출된 기름이 ‘이란의 몰디브’로 불리는 시드바 섬까지 확산되는 모습이 담겼다. 해당 이미지는 유럽우주국(ESA)의 센티널-2 위성이 촬영했다.

이와 함께 3월 18일, 4월 2일, 4월 7일에는 이란 케슘 섬 인근 호르무즈 해협에서도 대규모 기름 유출이 위성 사진으로 잇따라 확인됐다. 해당 지역은 군사 및 민간 기반 시설이 밀집된 전략적 요충지다.

3월 18일, 4월 2일, 4월 7일에 이란의 케슘 섬 인근에서 발생한 기름 유출을 위성이 포착했다. (이미지=코페르니쿠스 센티넬-2/ESA)

CNN은 이번 유출이 페르시아만 해양 생태계는 물론, 1억 명에게 식수를 공급하는 해수 담수화 시설에도 심각한 영향을 미칠 수 있다고 전했다.

특히 라반 섬 인근 유출 사고는 시드바 섬과 인접해 있어 '심각한 환경 비상사태'라는 평가가 나온다. 네덜란드 평화단체 PAX의 빔 즈비넨부르크 인도적 군축 프로젝트 책임자는 라반 섬 일대 최소 5곳이 미군과 이스라엘군의 공격을 받았으며, 이 가운데 정유 시설도 포함돼 있다고 밝혔다. 무인 산호섬인 시드바는 바닷새 군락지와 바다거북 산란지로 알려져 있다.

또, 케슘 섬 앞바다에서는 길이 8㎞가 넘는 기름 띠가 형성돼 미생물부터 돌고래와 고래에 이르기까지 해양 생태계 전반을 위협하고 있다. 이로 인해 이란 해안 지역 주민들의 주요 식량인 어류 자원에도 악영향이 우려된다.

기름 유출은 해양 생태계를 파괴하고 조류의 깃털 발수 기능을 손상시키며, 해양 포유류의 체온 유지 능력을 떨어뜨려 저체온증을 유발하는 등 치명적인 피해를 초래한다. 또한 독성으로 인해 대규모 폐사를 일으킬 수 있다. 실제로 걸프전 당시 이라크군이 페르시아만에 약 600만~800만 배럴의 원유를 방출하면서 약 11만 마리 이상의 해양 생물이 피해를 입은 바 있다.

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이번 유출 사고의 정확한 피해 규모는 아직 확인되지 않았으며, 분쟁이 지속될 경우 추가적인 사고 가능성도 배제할 수 없다. 현재 약 200억 리터의 원유를 실은 수십 척의 유조선이 페르시아만에 머물며 호르무즈 해협 통과를 기다리고 있는 상황이다.

환경단체 그린피스 독일 지부의 니나 노엘레 대변인은 “현재 상황에서 유출된 기름을 신속히 제거하기는 어려워 최악의 피해를 막기 힘들 것”이라고 우려했다.