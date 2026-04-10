남아공 저수지 뒤덮은 녹색 괴물…정체는 [우주서 본 지구]

남아프리카 공화국의 한 대형 저수지를 뒤덮은 녹색 덩어리가 우주에서 포착돼 관심을 모으고 있다.

과학전문매체 라이브사이언스는 미국 항공우주국(NASA) 지구관측 위성 랜드셋 8이 2022년 촬영한 남아프리카공화국 하르테베스포르트 댐 저수지 이미지를 재조명해 최근 보도했다.

남아프리카공화국의 하르테베스포르트 댐 저수지 표면은 녹조류와 침입성 수생 식물로 뒤덮이는 경우가 흔하다. (이미지=NASA/랜드샛 8호)

사진 속에서 확인되는 녹색 덩어리는 저수지 표면을 뒤덮은 대규모 녹조와 수생 식물이다. 이 같은 현상은 해당 지역에서 반복적으로 발생하고 있으며, 일부는 독성 물질을 방출해 물고기 폐사를 유발하는 것으로 알려졌다.

해당 저수지는 1920년대에 프리토리아 서쪽 약 40㎞ 지점에 건설된 하트비스푸르트 댐에 위치해 있다. 저수지 바로 위에는 마갈리스버그 산맥이 자리하고 있으며, 악어강(아프리카어 Krokodilrivier)에서 물이 공급된다. 이 강은 인근 도시와 농장에 물을 공급하고 낚시와 수상 스포츠를 포함한 다양한 레크리에이션 활동에도 활용된다.

일반적으로 대형 수계에서는 계절 변화와 영양분 유입에 따라 남세균이 급격히 증식하는 ‘녹조 현상’이 나타난다. 그러나 이 지역은 질소와 인이 과도하게 축적된 부영양화(Eutrophication) 상태가 장기간 지속되고 있다.

이 곳은 침입성 수생 식물이 과도하게 번식해 저수지의 물은 산소 부족 현상이 심화되고 있다. (사진= Olga Ernst/Wikimedia)

NASA 지구관측소는 "맑은 날에는 위성 사진에서 짙은 파란색 바탕에 선명한 녹색이 떠다니는 저수지의 모습을 종종 볼 수 있다"고 밝혔다.

이 녹색 덩어리는 조류 뿐 아니라 다양한 수생 식물이 뒤엉켜 형성된 것이다. 대표적으로 부레옥잠(학명 Pontederia crassipes)과 부유성 양치식물 등이 포함되며, 이들은 일부 지역에서 생태계를 교란하는 침입종으로 분류된다. 이 식물들은 수면을 빽빽하게 덮으며 거대한 군집을 형성한다.

문제는 이러한 생물 번식이 통제되지 않을 경우 더 심각한 결과를 초래한다는 점이다. 일부 조류는 독소를 생성하며, 수면을 덮은 식물은 물속 산소를 급격히 감소시켜 아가미로 호흡하는 물고기의 생존을 위협한다. 산소 부족 현상이 심화되면 대규모 폐사가 반복될 수 있다.

하트비스푸트 댐 저수지는 1970년대 이후 지속적으로 부영양화 문제를 겪어왔다. 1990년대에 생물학적 정화 프로그램이 도입됐지만, 높은 비용 때문에 곧바로 중단되면서, 이후 수십 년간 녹조 확산과 어류 폐사가 반복되고 있는 상황이다.

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출처=NASA

이번에 공개된 이미지는 이런 현상을 시각적으로 보여준다. 해당 애니메이션은 2022년 6월부터 2023년 7월까지 랜드샛 8호, 랜드샛 9호, 센티넬 위성이 수집한 항공 이미지를 기반으로 제작됐다.

2023년에 발표된 한 연구에 따르면 이 곳의 부영양화의 주요 원인은 악어강으로 밝혀졌다. 이 강은 비료를 사용하는 농장과 골프장에서 흘러나온 오염물질로 인해 심각하게 오염된 상태로, 저수지 생태계 악화의 핵심 요인으로 분석되고 있다.