사하라 사막 한가운데 ‘미스터리 고리’ [우주서 본 지구]

건조한 사하라 사막 한가운데서 독특한 고리형 지형이 포착돼 관심을 모으고 있다.

과학전문매체 라이브사이언스는 국제우주정거장(ISS)에 있는 우주비행사가 지난해 9월 촬영한 사하라 사막 사진을 최근 다시 조명해 보도했다.

아르카누 산은 동심원 모양의 암석 고리들로 이루어진 산맥으로, 꼭대기에는 모자 모양의 거대한 봉우리가 솟아 있다. (출처=NASA/ISS 프로그램)

공개된 사진은 사막 위로 우뚝 솟은 원형 고리 구조가 담겼다. 이 곳은 마치 모자를 쓴 듯한 형태의 이 지형은 동심원 모양의 절벽으로 둘러싸여 있으며, 일부 지역에는 고대 암각화가 남아 있고 때때로 소떼가 풀을 뜯는 모습도 관찰되는 것으로 알려졌다.

이 지형은 ‘아르카누 산(Mount Arkanu)’으로 불리며, 주변 사막보다 최대 800m 높이 솟아 있다. 가장 넓은 지점의 폭은 약 25㎞에 달하는 대규모 산맥으로, 리비아 남동부와 이집트 국경 인근에 위치한다.

특이한 형태로 인해 과거 과학자들은 이 지역을 거대한 운석 충돌로 형성된 고대 충돌구로 추정해 왔다. 그러나 최근 연구 결과, 이 고리 구조는 외계 충돌이 아닌 지질학적 활동에 의해 형성된 것으로 밝혀졌다.

2002년 또 다른 ISS 우주비행사가 촬영한 아르카누 산의 모습. 비스듬한 각도에서 촬영돼 3차원 형태가 잘 드러난다. (출처=NASA/ISS 프로그램)

미국 항공우주국(NASA) 지구관측소에 따르면, 이 산맥들은 마그마가 반복적으로 지표로 상승해 주변 암석을 침입하면서 형성됐다. 이러한 과정은 수억 년 전에 종료된 것으로 추정되지만, 정확한 형성 시기는 아직 확인되지 않았다.

지구관측소 관계자는 “반복적인 마그마 관입으로 중심이 남서쪽으로 치우친 여러 겹의 고리 구조가 만들어졌다”며 “현무암과 화강암으로 구성된 고리 복합체가 북쪽의 사암, 석회암, 석영층으로 이루어진 ‘모자 형태’ 지형과 맞닿아 있다”고 설명했다.

산맥 남단 외벽에는 두 개의 큰 틈이 존재(사진 우측 하단)하는데, 이는 비가 내릴 때 간헐적으로 물이 흐르는 건천에 의해 오랜 시간 침식된 결과다. 이 물길은 산맥 주변의 어두운 고원 지대를 따라 구불구불 이어진다.

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사하라 사막은 연간 강수량이 1~5㎜에 불과할 정도로 극도로 건조하다. 그러나 영국 기상청에 따르면, 아르카누 산 일대는 지형성 강수 영향으로 연간 5~10㎜의 비가 내린다. 이는 높은 지형 위에서 구름이 형성되며 발생하는 현상이다.

이처럼 비교적 많은 수분 덕분에 고리형 지형 내부에는 일부 풀과 관목, 나무가 자라고 있으며, 높은 봉우리의 그림자는 사막의 극심한 열기로부터 식생을 보호하는 역할을 하고 있다.