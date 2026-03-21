"알록달록 만화경 같네"…소금 사막에 자리한 무지갯빛 호수 [우주서 본 지구]

아프리카 남서부 나미비아의 소금 평원이 대규모 홍수 이후 형형색색의 작은 호수들을 형성하며 독특한 경관을 연출해 주목받고 있다.

과학 전문매체 라이브사이언스는 국제우주정거장(ISS)에 탑승한 우주비행사가 2011년 말 촬영한 나미비아 소금 평원 사진을 재조명해 최근 보도했다.

ISS에 있는 우주비행사가 2011년 나미비아 에토샤 판 가장자리 생긴 다섯 개의 색깔의 일시적인 호수 모습을 촬영했다. (사진=NASA/ISS 프로그램)

해당 사진에는 거대한 소금 평원 주변으로 무지갯빛의 호수들이 흩어져 있는 모습이 담겼다. 만화경을 연상시키는 이 풍경은 아프리카 최대 소금 평원인 ‘에토샤 판’ 북서쪽 끝자락이다. 에토샤 판은 나미비아 북부에 위치한 약 4730㎢ 규모의 광활한 소금 사막으로, 수도 빈트후크에서 약 400㎞ 떨어져 있다.

위성 사진에는 에토샤 평원으로 흘러드는 두 개의 간헐천, 에쿠마 강과 오시감보 강이 구불구불하게 이어지는 모습도 포착됐다. 이 수로 주변에는 강이 범람할 때 물이 고이는 그릇 형태의 함몰 지형 약 12개가 형성돼 있다.

NASA 지구관측소에 따르면, 새롭게 형성된 호수들이 노란색, 녹색, 갈색, 붉은색, 분홍색 등 다양한 색을 띠는 이유는 얕은 물속에서 번성한 조류 때문이다. 특히 녹색 호수의 경우 가장 넓은 지점이 약 6.5㎞에 달하는 것으로 분석됐다.

나마비아 에토사 지역의 모습 (사진=Alchemist-hp/위키미디어)

에토샤 판은 약 1천만 년 전 형성된 것으로 추정된다. 과거에는 담수호였지만 약 1만6000년 전 마지막 빙하기 말기에 지각 활동으로 주요 유입 하천의 물길이 바뀌면서 호수가 말라붙었다. 이후 물이 증발하면서 두꺼운 광물층과 소금이 바닥을 덮어 현재의 소금 평원이 형성됐다.

홍수가 발생할 경우 얕은 물이 일시적으로 고이며 호수 형태를 이루기도 하지만, 이러한 현상은 강이 범람할 때에도 드물게 나타나는 것으로 알려졌다.

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에토샤 판은 극도로 건조하고 염도가 높아 생명체가 살기 어려운 환경이지만, 주변 지역은 비옥한 초원과 삼림으로 이루어져 있다. 이 일대는 약 2만3000㎢ 규모의 에토샤 국립공원으로 보호되고 있으며, 사자, 기린, 얼룩말, 하이에나, 코끼리, 코뿔소 등 다양한 야생동물의 서식지다.

사진을 자세히 보면 녹색 호수 상단을 가로질러 붉은색과 분홍색 호수를 통과하는 직선 구조물이 확인된다. NASA 지구관측소에 따르면 이는 높이 약 3m의 울타리로, 에토샤 국립공원 북쪽 경계에 설치돼 야생동물의 이동을 통제하는 역할을 한다.