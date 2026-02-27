지구서 가장 젊은 운석 충돌구, 우주서 봤더니 [우주서 본 지구]

가장 최근에 형성된 것으로 추정되는 운석 충돌구를 우주에서 포착한 사진이 다시 주목을 받고 있다.

과학 전문 매체 라이브사이언스는 최근 중국에서 발견된 이란(Yilan) 충돌구의 모습을 담은 위성 사진을 재조명하는 기사를 실었다.

지구에서 가장 젊은 것으로 추정되는 중국 이란 운석 충돌구를 위성에서 포착한 사진 (이미지= NASA/랜드샛 8호)

2021년 촬영된 이 사진은 중국 헤이룽장성 하얼빈시 이란현에서 북서쪽으로 약 20㎞ 떨어진 지점에 위치한 운석 충돌구다. 해당 충돌구는 지구상에서 가장 최근에 형성된 충돌 구조물일 가능성이 크며, 같은 연대 범위(10만 년 미만)에서 가장 큰 규모로 추정된다.

사진 속에는 말굽 모양 함몰 지형이 뚜렷하게 드러난다. 이란 충돌구는 가장 넓은 지점의 지름이 약 1.85㎞에 이르며, 고리 모양의 외벽은 충돌구 바닥에서 최대 150m 높이까지 솟아 있다. 중국에서 운석 충돌구가 확인된 것은 랴오닝성 슈옌 충돌구에 이어 이번이 두 번째다.

중국 연구진은 위성 사진이 촬영되기 약 3개월 전인 2021년 중반, 이 불완전한 고리 형태의 지형이 운석 충돌로 형성됐다는 사실을 밝혀냈다. 이전까지 이 지역은 울창한 숲에 둘러싸여 있어 지형적 특징이 뚜렷하게 드러나지 않았다. 지역 주민들은 오래 전부터 이 구조물의 존재를 알고 있었지만, 이를 충돌구로 인식하지는 못한 채 ‘원형 산맥’이라는 뜻의 ‘취산’으로 불러왔다.

이란 충돌구의 모습 (사진=중국 헤이룽장성)

미국 항공우주국(NASA) 지구 관측소에 따르면, 연구진이 충돌구 바닥 아래 440m까지 시추한 결과 충격을 받은 석영, 녹은 화강암, 기포로 인해 구멍이 형성된 유리, 눈물방울 모양의 유리 파편 등이 발견됐다. 이는 상당한 크기의 우주 암석이 이 지점에 충돌했음을 보여주는 명백한 증거라고 매체는 전했다.

탄소 연대 측정 결과, 이 충돌구는 약 4만6000~5만3000년 전에 형성된 것으로 분석됐다. 이는 전 세계에 존재하는 약 200개의 주요 운석 충돌구 가운데 가장 최근에 만들어졌을 가능성을 시사한다.

이번 발견 이전까지 지구에서 가장 젊은 운석 충돌구로 알려진 곳은 미국 애리조나주의 배링거 분화구였다. 이 분화구는 약 5만 년 전에 형성된 것으로 추정된다. 다만 이란 충돌구의 정확한 연대에는 여전히 불확실성이 남아 있어, 배링거 분화구보다 더 젊다고 단정할 수는 없지만 그럴 가능성이 큰 것으로 평가된다.

또한 이란 충돌구는 형성된 지 10만 년이 채 되지 않은 충돌 분화구 가운데 가장 큰 규모로, 지름 약 1.2㎞의 배링거 분화구가 보유했던 기록을 경신했다.

한편 위성 사진을 보면 분화구 가장자리의 남쪽 약 3분의 1가량이 사라진 상태다. 연구진은 해당 부분이 언제, 어떤 과정을 거쳐 사라졌는지에 대해서는 아직 명확히 규명하지 못했다. 다만 분화구 바닥에서 발견된 퇴적물 분석을 통해 과거 분화구 내부에 호수가 존재했으며, 이는 분화구가 한때 완전한 원형 구조를 이루고 있었음을 강하게 시사한다고 NASA 지구 관측소는 설명했다.