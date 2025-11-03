달리던 테슬라에 운석이 ‘쾅!’… 세계 첫 충돌 사례?

호주에서 고속도로를 달리던 테슬라 차량에 운석으로 추정되는 물체가 떨어져 화제가 되고 있다고 ABC뉴스, 사이언스얼랏 등 외신들이 3일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 호주 남부 와이앨라 출신 수의사 앤드류 멜빌 스미스는 지난 달 19일 밤 고속도로를 달리던 중 어떤 물체가 ‘쾅’하는 굉음과 함께 자신의 차량 앞 유리에 세게 부딪혀 유리가 녹고 금이 갔다고 밝혔다.

운석으로 추정되는 물체가 달리던 테슬라 차량 앞유리에 부딪혀 유리창이 파손됐다. (사진=ABC 뉴스 유튜브)

당시 차량은 오토파일럿 모드로 주행 중이었으나, 충돌 후에도 차량은 멈추지 않았다. 그는 “차는 아무 일 없다는 듯 계속 달렸다. 나는 그때 무슨 일이 일어나는지도 몰랐다”고 설명했다.

처음엔 총알이나 돌에 맞은 것으로 의심했지만, 현장을 조사한 경찰은 유리가 녹은 것을 토대로 운석일 가능성을 제기했다. 멜빌 스미스는 해당 사건과 위치를 남호주 박물관에 보고했고, 박물관 측은 이 물체의 출처를 찾기 위해 정밀 조사를 진행 중이다.

해당 사건을 취재하는 기자의 모습 (사진=ABC 뉴스 유튜브)

박물관 관계자는 차량 유리창에 박힌 미세 입자를 분석해 운석 여부를 확인할 예정이며, 결과가 운석으로 판명될 경우 운석 자체에 대한 추가 연구도 계획하고 있다.

운석 충돌은 아주 드물어

우주에서는 매년 약 5천200톤 가량의 운석 물질이 지구로 떨어진다. 하지만 대부분은 미세한 먼지 형태이기 때문에 육안으로는 알아챌 수 없다. 커다란 운석은 대기권에 진입하면서 대부분 불에 타 사라지기 때문에 지표면에 떨어지는 것은 매우 드물다. 운석에 맞는 경우는 더더욱 드물다.

만약 이 물체가 운석으로 판명된다면, 움직이는 자동차와 충돌한 첫 사례가 될 수도 있다고 외신들은 전했다.

남호주 박물관 광물학 전문가 키어런 미니 박사는 "정말 특이한 점은 앞 유리창의 유리가 약간 녹아 있었다는 점이다. 앞 유리창에 부딪힌 것이 무엇이든 열이 많이 들어 있었을 것”이라고 밝혔다.

과학자들은 운석 자체가 지표면에 떨어질 때는 차가울 것으로 추정하고 있다. 대기권으로 진입하는 열이 운석의 표면층을 태우고 증발시키면서 많은 열을 전달하지 않기 때문이다. 하지만, 물체가 충분히 빠른 속도로 움직인다면, 운동 에너지가 열 에너지로 전환되면서 충돌 시 강렬한 열이 발생할 수도 있다.

물론 이 물체가 운석이 아닌 우주쓰레기, 지나가는 항공기에서 떨어지는 물체, 평범한 지구 암석 일 수 가능성도 있다.

키어런 미니 박사는 “현재로서는 운석일 가능성을 가장 유력하게 보고 있다”며, "만약 그것이 운석이라는 걸 알아낸다면, 우리는 아마도 사건이 일어난 곳으로 가서 그 돌 조각을 찾으려고 노력하게 될 것"이라고 밝혔다.