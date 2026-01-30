사막 한 가운데 자리한 '낙타 혹' 미스터리 [우주서 본 지구]

사우디아라비아의 험준한 사막 한가운데에서 낙타의 혹을 닮은 기이한 지형이 포착돼 눈길을 끌고 있다.

과학 전문 매체 라이브사이언스는 2020년 우주에 머물던 우주비행사가 촬영한 사진을 재조명하며, 사우디아라비아 사막에 숨겨진 독특한 지형과 마을의 사연을 28일(현지시간) 소개했다.

우주에서 보면 사우디아라비아의 주바 마을은 험준한 나푸드 사막 한가운데 우뚝 솟은 산 뒤로 길게 늘어진 미스터리 서클의 꼬리처럼 보인다. (출처=NASA/ISS 프로그램)

공개된 사진에는 사우디아라비아 나푸드 사막 한가운데 자리한 산자락과 그 안쪽에 형성된 오아시스 마을, 원형 구조물이 함께 담겼다. 특히 산의 형상이 낙타의 혹처럼 보이면서 자연적으로 형성된 방패 역할을 하고 있는 모습이 인상적이다. 이 지역에는 고대 호수 바닥 위에 형성된 마을과 수천 년 전으로 거슬러 올라가는 암각화들도 남아 있다.

이 마을의 이름은 ‘주바(Jubbah)’로, 사우디아라비아 수도 리야드에서 북서쪽으로 약 670㎞ 떨어진 곳에 위치해 있다. 현재 약 5천 명의 주민이 거주하고 있으며, 건조한 사막 한복판에 자리 잡고 있음에도 풍부한 지하수 덕분에 지금까지 농업의 중심지로 남아 있다.

자발 움 신만 지역의 모습(사진=Matti&Keti/위키미디어)

주바는 길이 약 20㎞, 너비 약 4㎞에 이르는 고대 호수의 흔적인 그릇 모양 지형 안에 자리 잡고 있다. 이로 인해 마을 일부는 주변 모래 언덕보다 더 낮은 위치에 형성돼 있다고 미국 항공우주국(NASA) 지구관측소는 설명했다.

주바 주변의 암각화에는 낙타 등을 포함한 수천 마리의 동물 그림이 있다. (사진=사우디 관광유적위원회/유네스코)

사우디 관광청에 따르면, 고대 호수의 서쪽 끝에는 해발 1,264m에 달하는 산이 솟아 있는데, 이 산은 ‘두 개의 혹이 땅에 닿아 있는 낙타를 닮았다’는 데서 ‘자발 움 신만(Jabal Umm Sinman·‘두 개의 낙타 혹이 있는 산’)’이라는 이름이 붙었다. 지구관측소는 이 지역의 주된 바람이 서쪽에서 동쪽으로 불기 때문에 자발 움 신만이 사막을 가로지르는 모래바람을 막아 주바를 보호하는 ‘바람 그림자(wind shadow)’ 역할을 하고 있다고 설명했다.

아라비아 반도가 본격적으로 사막화되기 이전, 주바 호수는 이 지역에 분포했던 여러 담수원 가운데 하나였다. 대부분의 담수원은 약 5천 년 전 말라붙었지만, 주바 호수는 현재까지도 마을에 물을 공급하며 생명선을 유지하고 있다.

관련기사

이 같은 지리적 조건 덕분에 주바는 마을이 세워지기 훨씬 이전부터 사막을 이동하던 선사 시대 사람들에게 중요한 랜드마크였을 가능성이 크다. 지구관측소에 따르면, 위성 이미지 상에서 주바 위쪽으로 희미하게 보이는 길은 초기 여행자들이 이용했던 이동 경로와 일치할 가능성이 높다.

오랜 세월 이 지역을 오가던 사람들은 자발 움 신만 주변 산기슭의 바위에 다양한 상징과 그림을 새겨 흔적을 남겼다. 현재 이곳에는 약 5,500개의 비문과 2천여 점의 동물 그림을 포함한 방대한 암각화가 남아 있으며, 그 역사적•문화적 가치를 인정받아 유네스코 세계문화유산으로 지정돼 있다.