고대 빙하 가로지른 호수…"300년 내 사라질 수도" [우주서 본 지구]

작은 호수가 거대한 고대 빙하의 눈 덮인 가장자리를 가로지르는 이색적인 풍경이 위성에 포착돼 주목받고 있다. 이 장면은 기후 변화로 빙하가 사라질 가능성과 맞물려 더욱 관심을 끌고 있다.

과학 매체 라이브사이언스는 최근 미국 항공우주국 지구관측 위성 EO-1이 촬영한 위성 사진을 소개했다.

2010년에 촬영된 이 위성 사진은 아담한 지 호수가 고대 빙하인 반스 빙원과 만나는 지점을 보여준다. (이미지=NASA/EO-1)

2010년 9월 촬영된 이 사진은 캐나다 배핀섬에 위치한 고대 빙하의 가장자리를 작은 호수가 가로지르는 모습을 담고 있다. 물결치듯 이어진 눈 덮인 표면은 과거 북아메리카 대륙의 광범위한 지역을 덮었던 거대한 빙상의 흔적으로, 현재는 일부만 남아 있는 상태다. 사진에 찍힌 것은 ‘지 호수(Gee Lake)’로, 가장 넓은 지점의 길이는 약 3.2㎞에 달한다.

이 호수는 캐나다 최대 섬인 배핀섬 중앙에 위치한 약 6000㎢ 규모의 ‘반스 빙모(Barnes Ice Cap )’ 남동쪽 가장자리를 따라 형성돼 있다. 반스 빙모는 볼링핀 모양을 띤 빙원으로, 최대 두께 약 500m에 달하는 얼음 층이 노출돼 있다. NASA 지구관측소는 이 표면에 동서 방향의 줄무늬가 나타나며, 이는 조개껍데기의 성장선을 연상시키는 형태라고 설명했다.

반스 빙원은 위에서 봤을 때 볼링핀 모양처럼 보인다. 지 호수(동그라미 표시)는 빙하 가장자리를 둘러싸고 있는 여러 수역 중 하나다. (출처=코페르니쿠스)

미국 콜로라도 대학교 볼더 캠퍼스·미국 국립 빙설데이터센터(NSIDC)의 빙하학자 테드 스캠보스는 “이 줄무늬는 빙하에서 흘러내린 녹은 물이 만든 능선”이라며 “표면이 울퉁불퉁해 보이지만 실제로는 매우 평평하고 매끄럽다”고 설명했다.

여름철에 촬영된 이 사진에는 높은 기온의 영향으로 빙하 가장자리를 제외한 대부분의 지역의 눈이 녹은 모습이 담겨 있다. 이에 따라 빙하 표면은 짙은 회색을 띠는데, 이는 오랜 시간 동안 얼음층 사이에 쌓인 먼지 때문이다. 이 먼지는 인간의 수명을 훨씬 넘어서는 시간 동안 축적된 것으로 알려졌다. 겨울이 되면 이 지역은 다시 눈으로 덮여 전체가 하얗게 변한다.

연구에 따르면 반스 빙모의 일부는 약 2만 년 전까지 거슬러 올라가는 것으로 분석돼 캐나다에서 가장 오래된 빙하 중 하나로 꼽힌다. 또한 이 빙하는 약 10만 년 전 북미 대륙과 오대호 형성에 영향을 준 로렌타이드 빙상의 마지막 잔존물로 평가된다. 약 2만 년 전부터 빙하가 녹기 시작하면서 로렌타이드 빙상의 대부분은 사라졌고, 남은 일부는 북쪽으로 이동해 현재의 배핀섬 지역에 자리 잡았다. 이후 대부분은 바다로 사라지고 반스 빙모만이 남게 됐다.

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로렌타이드 빙상의 영향은 현재까지도 이어지고 있다. 최근 연구에 따르면 빙하가 녹으면서 해류 변화가 발생했으며, 대륙을 누르던 빙하의 무게가 사라지면서 지반이 다시 상승하는 ‘지질학적 반동’ 현상이 나타나 일부 지역의 지형 변화에도 영향을 미친 것으로 분석됐다.

다만 반스 빙모 역시 기후 변화의 영향에서 자유롭지 않다. 북극과 남극의 다른 빙하들과 마찬가지로 지구 온난화로 인해 점차 축소되고 있으며, 현재는 연간 수m 수준으로 감소하고 있다. 연구진은 기온 상승이 지속될 경우 감소 속도가 더욱 빨라질 것으로 보고 있으며, 일부 연구에서는 향후 약 300년 이내에 대부분 사라질 가능성이 높다고 전망하고 있다.