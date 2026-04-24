바다 한 가운데 ‘푸른 고리’ 포착…정체는 [우주서 본 지구]

넓은 바다 한가운데 외딴 섬을 둘러싼 신비로운 푸른 고리가 위성에 포착돼 눈길을 끌고 있다.

과학매체 라이브사이언스는 미국 국립해양대기청(NOAA) 위성이 포착한 뉴질랜드 채텀 제도 주변의 모습을 최근 보도했다.

2026년 1월 채텀 제도 주변을 식물성 플랑크톤이 밝은 후광처럼 둘러싸고 있는 모습이 우주에서 포착됐다. (이미지=NASA/NOAA)

해당 이미지는 지난 1월 촬영된 것으로, 채텀 제도를 둘러싸고 반짝이는 푸른 띠 형태의 식물성 플랑크톤이 대량 증식한 장면을 담고 있다. 이 같은 현상은 플랑크톤이 폭발적으로 번식하면서 형성된 것이다.

채텀 제도는 뉴질랜드 남섬 동쪽 해안에서 약 840㎞ 떨어진 태평양에 위치한 군도로, 약 10개의 섬으로 구성돼 있다. 이 가운데 채텀 섬과 피트 섬이 약 58㎞와 15㎞로 가장 크며, 나머지 섬들은 상대적으로 규모가 작다.

이 지역을 둘러싼 독특한 고리는 ‘채텀 라이즈(Chatham Rise)’라 불리는 해저 지형과 밀접한 관련이 있다. 이는 남섬 동쪽 해안에서 최대 1450㎞까지 이어지는 얕은 수중 고원으로, 차갑고 영양분이 풍부한 심층수를 해수면으로 끌어올리는 역할을 한다. 여름철 따뜻한 해류와 이 영양염이 풍부한 물이 섞이면서 조류 번식에 최적의 환경이 조성된다.

긴부리고래는 채텀 섬 해변에 수백 마리씩 좌초되는 것으로 알려져 있다. 이사진은 2018년 11월 뉴질랜드 본토에서 발생한 유사한 좌초 사건을 보여준다. (이미지=뉴질랜드 환경보호부)

또한 이 일대는 고래 좌초가 빈번하게 발생하는 지역으로 알려져 있다. 일부 전문가들은 고래 사체에서 유래한 영양분이 플랑크톤 증식을 촉진했을 가능성도 제기하고 있다.

사진 속 원형 구조의 플랑크톤 군집은 최근 수십 년 새 관측된 사례 중에서도 가장 큰 규모 중 하나로 평가된다. 주로 광합성을 통해 에너지를 얻고 탄산칼슘 껍질을 형성하는 ‘인편모조류(coccolithophores)’가 주를 이룬다.

이번 위성 이미지는 근적외선 필터를 활용해 촬영돼 조류의 색상이 더욱 선명하게 드러난 것이 특징이다. 미국 항공우주국(NASA) 지구관측소에 따르면, 이처럼 대규모로 번성한 미생물 군집은 우주에서도 육안으로 식별 가능할 정도다.

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식물성 플랑크톤은 해양 생태계 먹이사슬의 기초를 이루는 핵심 요소다. 이로 인해 채텀 제도 주변 해역은 펭귄과 알바트로스, 물개, 바다사자 등 다양한 해양 생물이 서식하는 생태적 요충지로 꼽힌다.

뉴질랜드 환경보호부(DOC)에 따르면 이 지역에는 범고래와 향유고래를 포함해 최소 25종 이상의 고래류와 돌고래가 먹이를 찾아 모여든다. 다만 최근 수년간 고래 좌초 사례도 이어지고 있으며, 2022년 10월에는 약 4일 동안 500마리에 가까운 고래가 채텀 섬 해안에 좌초돼 안락사된 바 있다.