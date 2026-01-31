호수 얼음이 녹색으로 변했다…체코 호수에 무슨 일이

체코의 한 얼어붙은 호수가 녹색으로 변하는 이례적인 현상이 나타나자 과학자들이 이를 기후 온난화로 인한 생태계 변화의 경고 신호로 받아들여야 한다고 경고하고 나섰다. IT매체 기즈모도는 29일(현지시간) 이 같은 연구 결과를 보도했다.

체코 과학아카데미 생물학센터(BC CAS) 연구진은 2025년 12월 체코 남부에 위치한 리프노 호수에서 독성 남조류의 대량 증식 현상을 포착하고 관련 샘플을 채취했다. 이로 인해 호수 표면의 얼음이 녹색으로 변하는 현상이 관측됐다. 남조류는 일반적으로 여름부터 가을까지 증식하지만, 지난해에는 이례적으로 한겨울까지 지속되며 얼음 표면의 투명한 부분까지 녹색으로 물들였다.

체코 리프노 호수가 한 겨울에 녹색 얼음으로 뒤덮였다. (사진=페트르 즈나호르, BC CAS)

연구진은 이러한 드문 ‘녹색 얼음’ 현상이 수 주간 이어진 햇볕과 잔잔한 날씨, 약한 바람 등 기상 조건이 복합적으로 작용한 결과일 가능성이 가장 높다고 분석했다.

체코 공화국에서 가장 큰 저수지인 리프노 호수는 산업 활동과 농업 유출수, 생활 폐기물 등으로 인한 과도한 오염에 노출돼 있다. 이러한 오염은 남조류 대량 증식과 같은 비정상적인 생태 현상을 유발한다. 남조류 대량 증식은 악취를 동반한 녹색 박테리아가 급속히 번식하는 현상으로, 수중 생태계는 물론 인체 건강에도 심각한 위협이 된다.

사진=페트르 즈나호르, BC CAS

리프노 호수에서는 녹조 현상이 장기간 지속돼 때로는 겨울철인 12월까지 이어지기도 한다. 연구진이 채취한 샘플을 분석한 결과, 호수가 녹색으로 변한 원인은 남세균의 대량 증식인 것으로 확인됐다.

특히 지난해 말에는 남조류가 저수지가 얼어붙을 때까지 이례적으로 오랫동안 수면 근처에 머물렀다. 그 결과 어두운 색의 남조류 층 위에 투명한 얼음이 형성되는 ‘남세균의 눈(The cyanobacterial eye)’ 현상이 나타났다.

어두운 색의 남조류 층 위에 투명한 얼음이 형성되는 ‘남세균의 눈’ 현상 (사진=페트르 즈나호르, BC CAS)

이 현상은 지난해 성탄절 이브 무렵 가장 뚜렷하게 관측됐다. 당시 기온이 평년보다 높아 얼음 일부가 일시적으로 녹았다가 다시 얼면서, 태양 복사열 흡수율의 차이로 인해 이러한 독특한 구조가 형성된 것으로 연구진은 분석했다.

관련기사

이후 체코 전역에 폭설이 내리면서 햇빛이 얼음 아래의 조류에 도달하지 못하게 되자 남조류의 대량 증식 현상은 점차 사라졌다.

연구진은 리프노 호수 사례가 전 세계에서 가장 잘 기록된 사례 가운데 하나라며, 일반적인 남조류 대량 증식도 비정상적인 환경 조건에서는 예상치 못한 양상으로 나타날 수 있음을 보여준다고 설명했다. 이어 기후 변화로 생태계 환경이 지속적으로 변함에 따라 이러한 ‘녹색 얼음’ 현상이 앞으로 더 자주 관측될 가능성이 있다고 경고했다.