열 받은 바다…해양 열, 1960년 관측 이후 최대

작년 한 해 전 세계 바다가 흡수한 열이 1960년대 이후 관측 사상 최대치를 기록했다는 연구 결과가 나왔다.

과학매체 라이브사이언스는 19일(현지시간) 국제 연구진이 최근 발표한 논문을 인용해, 2025년 해양 열에너지(해양에 저장된 총 열량)가 역대 최고 수준에 도달했다고 보도했다. 해당 연구는 국제학술지 ‘대기과학 어드밴시스(Advances in Atmospheric Science)’에 최근 게재됐다.

작년 한 해 전 세계 바다가 흡수한 열이 관측 사상 최대치를 기록했다. (사진=클립아트코리아)

해양은 온실가스 배출로 인해 지구 대기에 갇힌 열의 90% 이상 흡수하는 것으로 알려져 있다. 대기 중 축적된 열이 늘어날수록 바다에 저장되는 열도 함께 증가하기 때문에 해양 온도는 장기적인 기후 변화 추세를 보여주는 대표적인 지표 중 하나로 꼽힌다.

해수 온도 상승은 해양 폭염의 빈도와 강도를 높이는 동시에 대기 순환을 바꿔 전 세계 강수 패턴에도 영향을 미친다. 또한 더 강력한 열대성 폭풍을 촉진하는 요인으로도 지목된다.

과학자들은 다양한 방식으로 바다의 열을 측정한다. 가장 널리 사용되는 지표 중 하나는 전 세계 연평균 해수면 온도다. 연구진에 따르면 2025년 전 세계 해수면 온도는 1981~2010년 평균보다 약 0.5℃ 높은 수준으로, 관측 사상 세 번째로 높은 기록을 나타냈다.

또 다른 핵심 지표는 해양 열에너지 함량(OHC)이다. 이는 전 세계 해양에 저장된 총 열에너지를 의미하며, 단위는 제타줄(ZJ)을 사용한다. 1제타줄은 10의 21승 줄(Joule)에 해당한다.

국제 연구진은 2025년 해양 열에너지 함량을 산출하기 위해 미국 해양대기청(NOAA) 산하 국립환경정보센터(NCEI), 유럽연합(EU) 코페르니쿠스 기후변화 서비스, 중국과학원에서 수집한 해양 표층 2,000m 깊이까지의 관측 데이터를 종합 분석했다.

그 결과 2025년 바다는 총 23ZJ의 열에너지를 추가로 흡수한 것으로 나타났다. 연구진은 이 수치가 9년 연속 최고 기록을 경신한 것이며, 역사상 가장 긴 연속 해양 열에너지 최고치 갱신이라는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

특히 2024년 바다가 흡수한 열에너지가 16ZJ였던 것과 비교하면 2025년 증가 폭은 더 커졌다. 2025년에 가장 뜨거웠던 해역으로는 열대 및 남대서양, 지중해, 북인도양, 남극해가 꼽혔다.

이번 연구의 공동 저자인 미국 세인트 토마스대 존 아브라함은 “작년은 말도 안 되게 온난화가 심했던 해였다”고 평가했다.

연구진은 23ZJ가 어느 정도 규모인지 설명하며 “1년 내내 매초 히로시마 원자폭탄 12개가 바다에서 폭발하는 것과 맞먹는 에너지”라고 비유했다.

연구진은 이번 결과가 “기후 시스템이 열평형 상태에서 벗어나 열을 계속 축적하고 있다는 직접적인 증거”라며 “해양 온난화는 지구 시스템 전반에 심각한 영향을 지속적으로 미치고 있다”고 강조했다.