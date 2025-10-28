지구 균형 깨지고 있다…"북반구, 남반구보다 햇빛 더 많이 흡수"

지구의 북반구와 남반구는 서로 반대편에 위치하며 여러 면에서 다르지만, 공통적으로 우주로 반사하는 햇빛의 양이 거의 같다는 독특한 균형을 유지해왔다.

하지만, 최근 이 균형이 깨지고 있다는 연구 결과가 나왔다고 기즈모도, 라이브사이언스 등이 27일(현지시간) 보도했다.

미국 항공우주국(NASA) 랭글리 연구센터 기후 과학자 노먼 로브가 이끄는 연구진은 '구름·지구 복사 에너지 시스템(CERES)'으로 수집한 24년간의 자료를 분석해 지구 복사 에너지 흐름을 분석했다. 1997년에 발사된 NASA CERES는 지구가 태양으로부터 흡수하는 햇빛의 양과 우주로 방출되는 적외선 에너지의 양을 측정한다.

과학자들이 NASA CERES 임무에서 관측한 24년간의 데이터를 분석해 지구의 남반구와 북반구의 균형이 깨지고 있다는 연구 결과를 내놨다. (사진=NASA)

그 동안 남반구·북반구 모두 같은 양의 태양 에너지 반사 인식

지구는 태양으로부터 에너지를 받아 일부를 우주로 반사한다. 이 반사율을 ‘알베도(albedo)’라고 하는데, 이는 지표면에서 반사되는 햇빛의 비율을 의미한다. 남반구와 북반구는 1년 동안 태양으로부터 같은 양의 에너지를 받지만, 계절에 따라 서로 다른 시기에 더 많은 햇빛을 받는다. 또한, 남반구는 바다가 많아 햇빛을 더 많이 흡수하는 반면, 북반구는 육지가 더 넓고 해빙이 적어 열을 더 빨리 흡수하나 햇빛 반사는 상대적으로 적다.

지구가 자전하고 있는 모습 (출처=위키피디아)

2000년대 초반 위성 자료에 따르면, 북반구와 남반구 모두 같은 양의 태양 에너지를 우주로 반사하고 있었다. 과학자들은 두 반구의 태양 에너지가 다를 것이라고 예상했지만, 남반구의 구름이 약간 더 두껍고 반사율이 높아 결과적으로 양쪽의 균형이 맞춰진 것으로 확인됐다.

그러나 이번 연구에 따르면, 한때 균형을 이루었던 이 시스템이 종말을 맞이하고 있다. 연구진은 2001년부터 2024년까지 CERES 데이터를 분석한 결과, 북반구가 남반구보다 10년마다 제곱미터(㎡)당 약 0.34와트 더 많은 태양 에너지를 흡수하고 있음을 발견했다.

원인은 대기오염 감소 등 3가지

연구팀은 이런 변화의 주요 원인을 ▲눈과 얼음이 녹는 것 ▲대기 오염 감소 ▲수증기 증가 세 가지로 꼽았다.

노먼 로브는 "이는 매우 타당한 결과다"라며, "북반구에서는 눈과 얼음이 녹으면서 육지와 바다가드러나고, 주요 산업국인 중국, 미국, 유럽 지역의 대기 오염 감소로 대기 중 햇빛을 반사하는 에어로졸이 줄어들었다. 반면 남반구에서는 정반대의 현상이 발생하고 있다"고 밝혔다.

게다가 북반구는 더 빨리 온난화되면서 수증기가 늘고, 이로 인해 햇빛을 반사하기보다는 흡수하는 경향이 있다. 로브는 "이것이 북반구가 더 많은 열을 흡수하는 또 다른 이유"라고 덧붙였다.

관련기사

연구진은 하늘에 덮인 구름이 자연스럽게 남반구과 북반구의 비대칭성을 보완하는 역할을 한다고 지적했다. 이는 북반구에서 남반구보다 더 많은 구름 반사가 발생해야 한다는 것이다.

하지만, 지금까지의 데이터는 구름의 양에 변화가 없었다. 연구는 "구름이 이러한 반구 불균형에 어떻게 반응하는지는 미래 기후에 중요한 영향을 미칠 수 있다"고 밝혔다.