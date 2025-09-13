알래스카에 갑자기 생긴 섬 하나…이유는?

알래스카에서 빙하가 녹으면서 새로운 섬이 등장했다고 과학전문매체 라이브사이언스가 11일(현지시간) 미국 항공우주국(NASA)을 인용 보도했다.

NASA 지구관측소가 촬영한 위성 사진에 따르면, 알래스카 남동부 알섹 호수 한 가운데에 새로운 섬이 형성됐다.

호수 우측에 보이는 큰 섬인 알래스카의 프로 놉은 한 때 얼음이 뒤덮고 있었다. (출처=미 지질조사국(USGS) 랜드샛, NASA 지구 관측소)

‘프로 놉(Prow Knob)’으로 불리는 이 지형은 한때 글레이셔 베이 국립공원의 ‘알섹 빙하’에 둘러싸여 있던 작은 산이다. 하지만, 알섹 빙하가 수십 년 동안 후퇴하면서 호수 속에 고립된 섬으로 분리됐다.

지난 8월 랜드샛 9호가 촬영한 위성 사진에 따르면, 알섹 빙하가 프로 놉과 연결이 모두 끊긴 것으로 확인됐다. 프로 놉은 알래스카 남동부 지역의 빙하가 얇아지고 후퇴하고 과정을 보여주는 대표적인 사례라고 해당 매체는 전했다. 성명에 따르면, 프로 놉은 7월 13일과 8월 6일 사이에 알섹 빙하에서 완전히 분리됐다.

1984년 7월 5일과 2025년 8월 6일 촬영된 사진을 비교한 모습. 프로 놉 지형이 더 크고 선명하게 분리되고 빙하가 녹아 호수가 커진 확인할 수 있다. (출처=미 지질조사국(USGS) 랜드샛, NASA 지구 관측소)

린지 도어만 NASA 지구관측소 과학 저술가는 "알래스카 남동부 해안 평야에서 얼음이 물로 빠르게 대체되고 있다"며, "이 지역의 빙하들이 얇아지고 후퇴하면서 빙하 전면에 ‘빙하호(proglacial lake)’가 형성되고 있으며, 점점 커지는 수역 중 하나에서 새로운 섬이 생겨났다”고 밝혔다.

관련기사

알섹 빙하는 한때 두 갈래 수로로 갈라져 약 5㎢ 크기의 프로 놉 주변을 감싸 흐르던 빙하였다. 20세기 초까지만 해도 이 빙하는 지금은 드러나 있는 알섹 호수 전역을 덮고 있었고 프로 놉에서 서쪽으로 약 5㎞ 떨어진 게이트웨이 놉까지 뻗어있었다.

기후 변화로 지구 온난화가 심화되면서 지구의 많은 빙하들이 녹고 있다. 지난 해 전 지구 평균 기온이 관측 이래 가장 더운 해로 기록됐고, 올해도 역시 기록적인 폭염이 이어진 것으로 알려져 있다.