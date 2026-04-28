웹젠, 인디 전략 RPG ‘메모리스’ 글로벌 정식 출시.

웹젠은 블랙앵커가 개발한 인디 게임 ‘메모리스: 포세이큰 바이 라이트’를 스팀과 에픽게임즈 스토어에 정식 출시했다고 28일 밝혔다.

이번 신작은 지난 2023년 10월 얼리 액세스 출시 이후 이용자 의견을 반영해 2년 이상 게임성을 보완한 턴제 전략 RPG 장르다.

정식 버전은 얼리 액세스 대비 메인 퀘스트 분량이 3배 이상 확대됐으며 전술적 활용도가 높은 신규 캐릭터 4종이 새롭게 추가됐다.

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이용자는 픽셀 그래픽으로 구현된 중세 세계관 내 80여개 지역을 탐험하며 다양한 무기와 스킬을 조합해 나만의 원정대를 육성할 수 있다.

웹젠은 정식 서비스를 기념해 2종의 출시 이벤트를 진행한다. 게임의 국내 판매 가격은 2만 1000원으로 책정됐으며 글로벌 이용자 편의를 위해 영어와 중국어 등 총 8종의 언어를 지원한다.