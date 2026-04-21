웹젠(대표 김태영)은 PC MMORPG '뮤 온라인'에서 클래스 5종 대규모 리뉴얼 업데이트를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 전체 클래스 16종 중 일루전나이트, 요정, 메이지, 마검사, 건크래셔 5종의 전반적인 성능 개선이 진행된다.

리뉴얼은 각 클래스 고유 특성을 강화하는 방향으로 기획됐다. 전투 위력 및 스킬 공격력 수치 보정과, 일부 클래스의 경우 전용 무기 추가 및 장비 장착 설정 변경 시 추가 효과 등이 적용된다.

웹젠 '뮤온라인', 클래스 5종 리뉴얼 업데이트

신규 캐릭터를 빠르게 육성할 수 있는 전용 스피드 서버도 열린다. 이벤트를 통해 스피드 서버 사전 등록에 참여한 이용자는 기간제 특급 장비 보상을 받고 리뉴얼된 클래스를 육성할 수 있다.

이번 스피드 서버 내 일부 던전에서는 획득 경험치가 상향된다. 패스트 트랙 상품을 이용할 경우 3차 전직이 완료된 400레벨 상태에서 시작할 수 있다.

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육성한 캐릭터는 추후 본 서버로 무상이전 할 수 있다. 이전 시 육성도에 따른 다양한 보상과 함께 1200레벨까지 추가 육성 지원 강화 재료를 제공한다.

또 무료 접속이 가능한 '뮤 블루' 회원의 경우 스피드 서버에서 육성한 캐릭터를 신규 서버 '노리아'로 이전할 수 있다. 해당 서버에서는 기간제 무료 비약 등의 신규 서버 혜택을 제공한다.