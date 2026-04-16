웹젠(대표 김태영)은 MMORPG 'R2 오리진'에 신규 콘텐츠 '스팟 쟁탈전'을 업데이트한다고 16일 밝혔다.

스팟 쟁탈전(이하 스팟전)은 원작 R2 스팟전을 계승한 길드 콘텐츠로, 다수 길드가 중요 지역을 점령하기 위해 전투를 벌이는 PvP 콘텐츠다.

스팟전은 매주 일요일 저녁 8시부터 9시까지 1시간 동안 진행되며 일정 레벨 이상 길드는 누구나 참여 가능하다. 스팟전이 시작되면 쟁탈 지역인 스팟에 수호석이 생성되고, 점령 길드는 상대 길드로부터 수호석을 지켜야 한다.

웹젠 R2오리진, 대규모 경쟁 콘텐츠 '스팟쟁탈전' 업데이트

수호석이 파괴될 경우 수호석 코어가 생성된다. 코어까지 파괴하면 길드마스터가 각인을 진행할 수 있다. 각인을 마친 후 15분간 스팟 방어까지 성공할 경우, 해당 스팟 점령이 최종 확정된다.

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스팟을 점령하면 지역에 따라 지역 점령 버프 효과를 받는 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다. 특히 매주 연속해서 스팟 점령에 성공할 경우 점령 주차에 따라 버프 능력치 효과가 강화된다.

웹젠은 이번 업데이트를 통해 스팟전에서의 전투 시스템을 선보이고, 이용자 의견을 수렴해 대규모 PvP 콘텐츠를 점차 확대해 나갈 예정이다.