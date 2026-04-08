웹젠 '뮤: 포켓나이츠', 육성 콘텐츠 업데이트

토벌 스테이지 신규 챕터 추가, 최대 레벨 및 성장 능력치 상한 확대

게임입력 :2026/04/08 15:30

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

웹젠(대표 김태영)은 방치형RPG '뮤: 포켓 나이츠'(이하 포켓 나이츠)에서 육성 콘텐츠를 확장하고 편의성 업데이트를 진행한다고 8일 밝혔다.

포켓 나이츠는 메인 콘텐츠인 토벌 스테이지에 신규 챕터를 추가하고, 신규 챕터에서 획득할 수 있는 상위 등급의 장비를 선보인다.

콘텐츠 확장에 따라 캐릭터 최대 레벨과 성장 능력치 상한도 확대한다. 뮤 기사단의 능력치를 영구적으로 향상시킬 수 있는 신규 잠재력 4종에 이어 여신의 제단 신규 챕터도 추가한다.

웹젠 '뮤: 포켓나이츠', 육성 콘텐츠 업데이트

개선 작업도 진행한다. 먼저 육성 단계를 직관적으로 파악할 수 있도록 콘텐츠 개선이 이루어지고, 일부 보상과 능력치를 상향해 성장의 재미를 강화한다.

도감 콘텐츠 달성 조건을 완화해 콘텐츠 피로도를 줄인다. 각종 강화 기능과 신규 이용자를 위한 미션을 최적화하는 등 게임 편의성을 대폭 개선한다.

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신규·복귀 이용자를 위한 다양한 이벤트도 마련했다. 가이드 미션 달성 시 신규 이용자에 한해 경험치 비약, 다이아 등 성장 재화를 지원한다. 복귀 이용자의 원활한 정착을 위해 출석일에 따라 누적 보상을 지급하는 출석 이벤트를 진행한다.

이 밖에 일정 단계 돌파 시 누구나 참여 가능한 '봄맞이 대축제 이벤트'에서는 탐험을 통해 획득한 재화를 모아 프로필 배경, 소탕권, 각종 보석 등 다양한 아이템으로 교환할 수 있다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
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