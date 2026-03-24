웹젠(대표 김태영)은 모바일 MMORPG '뮤 모나크'에 신규 보스 콘텐츠 '지옥 헌터'를 업데이트한다고 24일 밝혔다.

지옥 헌터는 어비스 맵 지옥에 등장하는 신규 보스 몬스터로, 매주 월·금요일 정해진 시간에 출현한다.

보스 토벌은 일정 단계 이상의 이용자들이 개인 및 길드 단위로 참여 가능하며, 처치 시 환생 옵션을 제공하는 환생 장비와 엑설런트 장비 등 고급 아이템이 제공된다.

웹젠 '뮤모나크', 신규 보스 콘텐츠 '지옥헌터' 업데이트

보스 경쟁을 위한 이용자간 전투도 함께 진행된다. 어비스맵 지옥에서 사망할 경우 장비가 파괴되고, 해당 장비는 사망 시 획득한 장비 수리 보석으로 복구 가능하다.

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뮤 모나크는 업데이트를 기념해 봄맞이 축제 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간에 150레벨 이상의 황금 몬스터, 보스를 처치하면 수집 아이템이 지급된다. 이를 모아 말풍선 아이템을 받을 수도 있다.

또 3월25일부터 30일까지 등장하는 스페셜 보스를 처치할 경우, 은방울꽃을 얻을 수 있다. 수집한 은방울꽃은 이벤트 특별 상점을 통해 수호펫과 특수 칭호 등으로 교환 가능하다.